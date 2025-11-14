Οι πανηγυρισμοί στο Μαξίμου για το μαύρο χρήμα και η κόντρα Τσίπρα - Βαξεβάνη

Ωστόσο ο Παύλος Μαρινάκης ήρθε χτες να αμφισβητήσει την εικόνα από τα επίσημα στοιχεία των ευρωπαϊκών οργανισμών.
«Η Ελλάδα είναι 7η από το τέλος» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επίδοση της κυβέρνησης.
Και σημείωσε πως η τιμητική 7η θέση προκύπτει εάν εξετάσουμε τα στοιχεία για την «ατομική κατανάλωση» εκεί δηλαδή όπου «φαίνονται και τα λεφτά τα οποία δεν δηλώνονται».
Είναι η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή κυκλοφορεί αβέρτα μαύρο χρήμα και που η αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία έχει γίνει κανόνας. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου κι εγώ.
