Οι πανηγυρισμοί στο Μαξίμου για το μαύρο χρήμα και η κόντρα Τσίπρα - Βαξεβάνη

Εδώ και χρόνια διαβάζουμε την είδηση πως η Ελλάδα είναι μαζί με την Βουλγαρία στον πάτο της αγοραστικής δύναμης των πολιτών τους, καθώς η ακρίβεια κατατρώει τα εισοδήματα.

Ωστόσο ο Παύλος Μαρινάκης ήρθε χτες να αμφισβητήσει την εικόνα από τα επίσημα στοιχεία των ευρωπαϊκών οργανισμών.

«Η Ελλάδα είναι 7η από το τέλος» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επίδοση της κυβέρνησης.

Και σημείωσε πως η τιμητική 7η θέση προκύπτει εάν εξετάσουμε τα στοιχεία για την «ατομική κατανάλωση» εκεί δηλαδή όπου «φαίνονται και τα λεφτά τα οποία δεν δηλώνονται».

Είναι η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή κυκλοφορεί αβέρτα μαύρο χρήμα και που η αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία έχει γίνει κανόνας. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου κι εγώ.

