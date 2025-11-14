«Σκληρή πραγματικότητα»: Δεν βγαίνει με τα 5.000 ευρώ της βουλευτικής αποζημίωσης ο Κυριαζίδης της ΝΔ (vid)

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης, ο βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε διαγραφεί για ανάρμοστο σχόλιο με αποδέκτη την Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά πρόσφατα επανήλθε στο κόμμα, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας με όσα είπε την Πέμπτη 13/11.

Κατά τη διάρκεια παρέμβασής του στην εκπομπή "Καθαρές Κουβέντες" του Open, ουσιαστικά παραπονέθηκε πως με τη βουλευτική αποζημίωση των 5.000 ευρώ δεν βγαίνει και πάλι καλά που εργάζεται η σύζυγός του.

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης έκανε λόγο για μια "σκληρή πραγματικότητα" και επιχείρησε να εξηγήσει πώς το ποσό που λαμβάνει κάθε μήνα, δεν του αρκεί για να καλύψει τις υποχρεώσεις του.

"Έχουμε την αίσθηση για τους βουλευτές, ότι έχουν μία βουλευτική αποζημίωση, ώστε να διασφαλίζουν τα πάντα", ανέφερε και πρόσθεσε: "5.000 ευρώ είναι η βουλευτική αποζημίωση, 1.000 ευρώ κρατάει το κόμμα. Έχω πολιτικό γραφείο στη Δράμα, δηλαδή νοίκια, ρεύμα, θέρμανση... Η Βουλή καλύπτει το γραφείο μου στην Αθήνα, όχι στη Δράμα. Το χιλιάρικο έχει φύγει".

Όπως πρόσθεσε: "Πάμε στο 3.000. Έχω τις βενζίνες, πάω Δράμα - Θεσσαλονίκη να ταξιδέψω. Ζω στην Αθήνα. Δεν θα πρέπει να φάω; Μου μένουν 1.800 ευρώ. Αυτή είναι μία σκληρή πραγματικότητα. Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει".

Μη ζηλέψετε ούτε να σιχτιρίσετε ξανά τους βουλευτές που παίρνουν μισθό 5.000 ευρώ.

Να είστε ευχαριστημένοι με τα 800 και 1000 ευρώ το μήνα γιατί ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κυριαζίδης τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα με τα πέντε χιλιάρικα και μπορεί κάποιες μέρες του μήνα να μένει… pic.twitter.com/sUoM3DgM3f — Areti Athanasiou (@AretiAthanasiu) November 13, 2025

Όταν ο Δημήτρης Κυριαζίδης προκάλεσε σάλο με το "πήγαινε κάνε κανένα παιδί"

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος επέστρεψε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, είχε προκαλέσει σάλο, όταν είχε πει στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας "πήγαινε κάνε κανένα παιδί".

Μάλιστα, μιλώντας ξανά στην εκπομπή του Open "Καθαρές Κουβέντες", όχι μόνο δεν φάνηκε να μετανιώνει για όσα είπε πριν από επτά μήνες, αλλά έφτασε στο σημείο να πει ότι περιμένει ο ίδιος μια συγγνώμη από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

"Έγινε παραποίηση, είπα 11 λέξεις, αφαιρέθηκαν τρεις. Οι 11 λέξεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία ευχή αλλά εκλήφθησαν από τον πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου ως ύβρη" είπε ο βουλευτής της ΝΔ.

Μάλιστα όταν ρωτήθηκε για το αν θα ζητήσει συγγνώμη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου την επόμενη φορά που θα συναντηθούν, είπε: "Πιστεύω ότι η ίδια θα ζητήσει συγγνώμη, θα της πω εντάξει, κατανοητό".

Για να δικαιολογηθεί, ο Δημήτρης Κυραζίδης ανέφερε ότι επί δύο χρόνια, μετά τα Τέμπη, άκουγε αυτός και οι συνάδελφοί του στη ΝΔ "καθημερινά από το πρωί ως το βράδυ ότι είμαστε δολοφόνοι, λαθρέμποροι, παιδεραστές, παιδόφιλοι".

"Ο τέταρτος γιος μου ταξίδευε από Θεσσαλονίκη. Μάθαμε για τη σύγκρουση (σ.σ. εννοεί στα Τέμπη), προσπαθούσαμε με τη γυναίκα μου να επικοινωνήσουμε όλο το βράδυ. Δεν μπορούσαμε να μάθουμε. Μετά από δύο ώρες απάντησε ο Μάριος γιατί δεν έπιανε το τηλέφωνό του. Όποιος δεν έχει ζήσει τέτοιες καταστάσεις δεν μπορεί να τις καταλάβει" είπε σε άλλο σημείο.

Ερωτηθείς αν ήταν έκπληξη για αυτόν η επιστροφή του στην ΚΟ της ΝΔ, ο Δημήτρης Κυριαζίδης απάντησε: "Δεν ήταν έκπληξη το τηλεφώνημα να επιστρέψω, το ανέμενα και πιο νωρίς".

Πηγή: thetoc.gr