Η «φυγάδευση» από τους χωματόδρομους της Αλεξανδρούπολης και η υποκλοπή του βιβλίου του Τσίπρα

Το βίντεο με την αυτοκινητοπομπή του Κυριάκου Μητσοτάκη να κινείται την Τρίτη στους δρόμους πίσω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης έχει προκαλέσει αίσθηση.

«Ο πρωθυπουργός φυγαδεύτηκε» λένε οι αγρότες και μέσα ενημέρωσης, για «τρέλες και πράγματα αδιανόητα» μίλησε χτες ο Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας πως χρησιμοποιήθηκε η καθιερωμένη έξοδος ασφαλείας για πρόσωπα με συγκεκριμένα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ανεξάρτητα από το αν οι συνεργάτες του πρωθυπουργού πρότειναν συνάντηση, το βέβαιο είναι πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήθελε να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τους αγρότες που είχαν μπλοκάρει την είσοδο του αεροδρομίου.

Και στο μεταξύ, ολόκληρο αεροδρόμιο τέτοιας κομβικής πόλης έχει για τις αυτοκινητοπομπές των VIP έναν χωματόδρομο;

