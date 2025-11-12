Οι αγρότες απέναντι στον Μητσοτάκη και το «σχέδιο Λατινοπούλου»

Τα έγραφα εδώ και μέρες από εδώ, πως το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θράκη δεν θα είναι εύκολο.

Και με το που προσγειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη (για να πάει στην Ροδόπη που εκλέγει βουλευτή τον καραμανλικό Ευριπίδη Στυλιανίδη) οι αγρότες του έφραξαν την έξοδο, καθώς είχαν συγκεντρωθεί στην πύλη του αεροδρομίου της πόλης.

Από νωρίς βέβαια το Μαξίμου και η αστυνομία είχαν φτιάξει εναλλακτική διαδρομή και για να εξέλθει ο πρωθυπουργός και η συνοδεία του από πίσω πύλη.

Το πρόγραμμά του άλλωστε ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, ώστε να μην προλάβουν οι αγρότες να οργανωθούν καλύτερα και αποκλείσουν άλλες οδούς απ' όπου θα περνούσε η πρωθυπουργική πομπή.

Το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων μεγαλώνει πάντως για την κυβέρνηση. Το χθεσινό τους συλλαλητήριο στην Αθήνα ήταν μεγάλο και δυναμικό, ενώ σε πολλές περιοχές της επικράτειας οι αγρότες κινητοποιούνται ή κάνουν ολιγόλεπτα μπλόκα, σε περίοδο αρκετά νωρίτερα απ' ό,τι τα περασμένα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο XRAY του ethnos.gr