Η αιχμή του Χρυσοχοΐδη για τον Χαρδαλιά και ο ανασχηματισμός που ίσως έρθει πιο γρήγορα

Για κάμερες στους δρόμους ακούγαμε, μα κάμερες δεν είδαμε ακόμα και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εμφανίστηκε εκνευρισμένος για το θέμα.

Σε χθεσινή του συνέντευξη είπε πως τον Ιούνιο θα γίνει η εγκατάσταση των 1.000 καμερών σε επικίνδυνα οδικά σημεία, αλλά επισήμανε πως «οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής ήταν να τοποθετηθούν τώρα, αλλά αντιλαμβάνομαι υπάρχουν κάποια προβλήματα που δεν γνωρίζω ακριβώς».

Πρόκειται περί σαφούς αιχμής κατά του Νίκου Χαρδαλιά, καθώς το περιφερειακό συμβούλιο πριν λίγες μέρες έριξε πρόστιμο στην ανάδοχο εταιρία επειδή έχει καθυστερήσει να παραδώσει το συγκεκριμένο έργο. Η εταιρία βέβαια με την σειρά της υποστηρίζει πως ευθύνονται άλλες αρχές που δεν έχουν δώσει τις σχετικές άδειες. Μπάχαλο κανονικό.

Και μάλιστα υπάρχει κίνδυνος να χαθούν και τα 15 εκατ. της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για να καταλάβετε πάντως το μέγεθος του αλαλούμ, οι πρώτες κάμερες έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί ήδη από τον Μάρτιο του 2025. Οκτώ μήνες μετά, δεν διαφαίνεται να υπάρχει «φως στο τούνελ».

Διαβάστε περισσότερα στο XRAY του ethnos.gr