Η Ζωή τα κάνει όλα: Σε ρόλο αγρότισσας, δικαστίνας και καπετάνισσας σε πρωτοποριακή AI παρουσίαση (pics)

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκλεψε την παράσταση στην εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Κάθε φορά που εξηγούσε έναν άξονα του προγράμματος για την κοινωνία, την πολιτική ή την οικονομία, πίσω της σε ένα τεράστιο video wall εμφανιζόταν η ίδια, μεταμορφωμένη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να ταιριάζει με το θέμα.

Έτσι, μέσα σε λίγα λεπτά την είδαμε να παίζει ταυτόχρονα τον ρόλο πυροσβέστη, καπετάνισσας, δικαστίνας, οικονομολόγου, μητέρας σε παιδική χαρά και αγρότισσας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι ο στόχος του κόμματός της είναι να βάλει τον άνθρωπο και την κοινωνία στο επίκεντρο.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης, στο Γκάζι.

«Ο άνθρωπος μπροστά. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη της Πλεύσης Ελευθερίας, που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Ενα δίκτυο ανθρώπων εργάζεται για το πρόγραμμά μας», τόνισε η Ζ. Κωνσταντοπούλου και προσέθεσε: «Δεν είμαστε μονοθεματικό κόμμα. Έχουμε πρόγραμμα. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη για αυτό που κάνουμε σήμερα και το οποίο είναι πρωτοποριακό».

Για αυτό το πρόγραμμα δούλεψαν πάνω από 60 προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, 150 από την Ελλάδα, ενώ εργάστηκαν και άλλοι από όλο τον πλανήτη».

Επίσης, η πρόεδρος του κόμματος σημείωσε, μεταξύ άλλων, πριν να παρουσιάσει το πρόγραμμα: «Μια κυψέλη ανθρώπων δουλεύουν για να καταρτίσουν κάθε επί μέρους πρόταση. Αυτό που κάνουμε σήμερα γράφει ιστορία. Από αύριο το πρόγραμμά μας θα ζυμώνεται με τον κόσμο».

Η Πλεύση Ελευθερίας υπογραμμίζει τα εξής σχετικά με το πρόγραμμά της:

«Είναι ένα πρόγραμμα που θα συνεχίσει να είναι αντικείμενο δημόσιας γνώσης, διαβούλευσης και συμμετοχής, ακόμη και όταν, πολύ περισσότερο όταν, η κοινωνία μας, εσύ, εσείς, μας εμπιστευτείτε την ευθύνη να το εφαρμόσουμε. Και τότε ακόμη, πολύ περισσότερο τότε, θα είμαστε σε σχέση ανοιχτής επικοινωνίας, διαβούλευσης, ανταλλαγής, συνεργασίας και συμμετοχής.

Το πρόγραμμα αυτό το εκπονούμε και το φτιάχνουμε μαζί. Γιατί η πρόθεσή μας και η δέσμευσή μας είναι το πρόγραμμά μας να το εφαρμόσουμε στα αλήθεια. Και για να γίνει αυτό, προϋπόθεση είναι ο κόσμος, η κοινωνία, να το γνωρίζει, να το αγκαλιάσει, να το στηρίξει και, σε πολλά πεδία κοινωνικής και συλλογικής συμμετοχής, να το εμπλουτίσει, να το βελτιώσει, να το ενσαρκώσει, να το χρηματοδοτήσει, να το υπερασπιστεί. Το πρόγραμμά μας, που είναι ανοιχτό, ζωντανό, συμμετοχικό και εξελισσόμενο, φέρνει τον άνθρωπο μπροστά και την κοινωνία στο επίκεντρο».

