Ανδρουλάκης: «Στόχος μου είναι η ΝΔ να πάει στην αντιπολίτευση»

Όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τις κινήσεις της κυβέρνησης στην ενέργεια, την εξωτερική πολιτική και τις εκλογές.

Θετικός φάνηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις συμφωνίες με τις αμερικανικές εταιρείες για γεωτρήσεις και LNG, αναφέροντας πως είναι σημαντικές και επιτρέπουν χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική.

Ωστόσο, διατήρησε επιφυλάξεις για τα αποτελέσματά τους, μέχρι να δει τις τελικές συμβάσεις που θα παρουσιαστούν στη Βουλή προς επικύρωση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στην εκδήλωση «Ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα… Η δοκιμασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής Γ. Μανιάτης και η ομάδα του S&D, διαφώνησε με τους «πανηγυρισμούς της κυβέρνησης», όπως είπε, επειδή συνέχισε να «εμφανίζει ότι έχει πλήρες σχέδιο ενώ δεν υπάρχει. Όλα τα ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ, το 2011».

«Η ΝΔ τα έχει κάνει μπάχαλο στην ενέργεια. Απέτυχε στην «πράσινη μετάβαση», με τη ΔΕΗ να κερδοσκοπεί αντί να κάνει επενδύσεις στα δίκτυα και την αποθήκευση, εξαρτηθήκαμε από το ρωσικό φυσικό αέριο και τώρα προσπαθεί να απεμπλακεί ενώ διένειμε σε ιδιωτικά συμφέροντα τον ενεργειακό χώρο της χώρας», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις σχέσεις με την Τουρκία υποστήριξε πως η στρατηγική της Ελλάδας και της ΕΕ πρέπει να είναι νέο Ελσίνκι για τη διευθέτηση των θαλασσίων ζωνών στη ΝΑ Μεσόγειο και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, η μόνη εκκρεμότητα ανάμεσα στις δύο χώρες, με «καρότο» μια νέα Τελωνειακή Συμφωνία. «Δεν απορρίπτω την άρση του casus belli. Διαφωνώ να γίνεται παζάρι για να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE , όπως το παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε.

Για την ασφάλεια της Ευρώπης επισήμανε ότι «το Κοινό Ευρωπαϊκό όραμα ασφάλειας πρέπει να βασίζεται σε Κοινή Άμυνα και Κοινή Εξωτερική πολιτική», ενώ άφησε αιχμές για την ενημέρωση των κομμάτων σχετικά με την πενταμερή πρωτοβουλία. «Έπρεπε να υπάρχει άλλου είδους ουσιαστική ενημέρωση κι όχι όλα για την επικοινωνία. Δεν υπάρχει ειλικρίνεια, κυριαρχεί ο πολιτικαντισμός».

Η συζήτηση επεκτάθηκε στην εσωτερική πολιτική όπου ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι στα θέματα Άμυνας κι Ασφάλειας, Εξωτερικής Πολιτικής, στην Παιδεία και την Υγεία απαιτούνται συναινέσεις διευκρινίζοντας σαφώς ότι σε καμία περίπτωση δε σημαίνει αυτό κυβερνητική συνεργασία. «Στόχος μου είναι η ΝΔ να πάει στην αντιπολίτευση. Είμαστε στρατηγικοί αντίπαλοι με το “σύστημα Μαξίμου”, όπως ήμασταν με την κυβέρνηση Τσίπρα».

«Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη απέναντι στη ΝΔ. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διαδεχτεί τη ΝΔ και να μη γίνει χάος στη χώρα, γιατί είναι σοβαρό κόμμα και δεν προκαλεί χάος. Γι΄ αυτό το χτυπάει η ΝΔ ενώ δε χτυπάει τον Βελόπουλο. Έχουν επιλέξει, να χτυπάνε το ΠΑΣΟΚ, το Κέντρο, να μη σηκώσει κεφάλι», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σχολίασε, δε, την παρομοίωση του Αντώνη Σαμαρά για την κυβέρνηση της ΝΔ, «γαλάζιο εκσυγχρονισμό του Σημίτη», λέγοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αφήνει τίποτα μεγάλο, ενώ η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη άφησε την ένταξη στο ευρώ, της Κύπρου, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τα μεγάλα έργα.

Πηγή: ethnos.gr