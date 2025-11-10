Τα τηλέφωνα κορυφαίου υπουργού για τα ΕΛΤΑ και τα εκλογικά σενάρια στο Μαξίμου

Ξεκινώ σήμερα με την ενδοκυβερνητική φαγωμάρα με αφορμή το φιάσκο με τα ΕΛΤΑ.

Μαθαίνω πως κορυφαίος και προβεβλημένος υπουργός, που έχει στις αρμοδιότητές του και τα Ταχυδρομεία, παίρνει τηλέφωνα δημοσιογράφους και διευθυντές μέσων για να τους κάνει «μασάζ» επειδή του αποδίδεται μερίδιο ευθύνης για το κλείσιμο δεκάδων υποκαταστημάτων, αλλά και τις αποκαλύψεις για αναθέσεις εκατομμυρίων σε ιδιώτες από τα ΕΛΤΑ.

Στα τηλεφωνήματα, μαθαίνω, δεν διστάζει να «καρφώσει» πρώην και νυν συναδέλφους του υπουργούς και άλλα κυβερνητικά στελέχη, ώστε ο «μουντζούρης» να μην πέσει στον ίδιο.

Βλέπετε εκλογές θα έρθουν αργά ή γρήγορα και ο επιμελής με την εικόνα του υπουργός θέλει να μην υπάρχει ούτε μισό κακό δημοσίευμα για τον ίδιο...

