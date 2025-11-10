Σκληρή κριτική Σαμαρά και αναζωπύρωση των σεναρίων για νέο κόμμα - Πώς θα απαντήσει το Μαξίμου

Σφοδρή ήταν η κριτική του Αντώνη Σαμαρά προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης σε θέματα αιχμής. Παρά το ό,τι ο πρώην πρωθυπουργός δεν απάντησε ευθέως στο αν θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψε την κατάσταση στη χώρα και οι θέσεις που πήρε για μια σειρά θεμάτων πυροδότησαν τη σχετική συζήτηση.

«Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα» ήταν μια από τις χαρακτηριστικές φράσεις του πρώην πρωθυπουργού. Συνέχισε λέγοντας «η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δύο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες...».

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέχισε την κριτική περί μετάλλαξης της Ν.Δ., λέγοντας πως «επειδή έχει μεταλλαχθεί, έχει πάρει δυστυχώς ολοταχώς το δρόμο προς τα βράχια». Μάλιστα χρησιμοποίησε μια φράση που κάποτε είχε πει η Μελίνα Μερκούρη στον Ανδρέα Παπανδρέου για το τότε ΠΑΣΟΚ: «Πρόεδρε, δεν αρέσουμε πια». Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του είπε πως το σημερινό κόμμα «μόνον κατ' όνομα είναι πια Νέα Δημοκρατία».

Τα βέλη για μια ακόμα φορά ήταν σφοδρά για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, ενώ επεκτάθηκαν και σε μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών (π.χ. ακρίβεια, εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ). Στη συνέντευξή του, που μετέδωσε ο Ant1 , ο κ. Σαμαράς επέλεξε να τοποθετηθεί για όλα τα θέματα της επικαιρότητας και να δώσει ένα στίγμα για το πως βλέπει το τοπίο.

Ειδικότερα είπε πως «ο πατριωτισμός και οι ιδέες που κι εγώ έχω εκφράσει διαχρονικά και με σταθερότητα, έχουν πια γίνει πλειοψηφικές στην ελληνική κοινωνία. Το τι γίνεται άλλωστε σ' όλο τον κόσμο υποθέτω ότι το βλέπουν πλέον οι πάντες». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η φράση που είπε πως «η Ελλάδα έχει μπει στη Μεταπολίτευση της Μεταπολίτευσης» και μίλησε για την ανάγκη για μια νέα αρχή «από μία καινούργια σχέση εντιμότητας, συνέπειας, εθνικής και ατομικής. Από μία ηγεσία αποφασισμένη, με όραμα εθνικό, έτοιμη για ρήξεις, για αλλαγές, με γνώση και με επιστροφή στην πολιτική, με μάχες ιδεών και όχι με μάχες διαχείρισης» .

Χωρίς να επιβεβαιώσει ευθέως τα σχετικά σενάρια, άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. «Έχω όμως ακόμα μέσα μου ασφαλώς και την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος. Σταθμίζω λοιπόν την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ τα πάντα. Όσα συμβαίνουν εντός κι εκτός Πατρίδας. Θα κρίνω με ψυχραιμία» είπε. Προσέθεσε «όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου, εδώ και 50 σχεδόν χρόνια: στον ελληνικό λαό. Το του οφείλω. Αλλά μην περιμένετε σήμερα να σας πω ένα ναι ή ένα όχι».

Τι είπε για την διαγραφή

Στη διαγραφή του πριν από έναν χρόνο αναφέρθηκε ο Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν έφυγα εγώ για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης». Μεταξύ άλλων σημείωσε « προσέξτε, διέγραψε άρον-άρον έναν Πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποία είχα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Βιαζότανε». Όπως είπε «βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε δικό του κόμμα», ενώ επεσήμανε «για ποιες γέφυρες μιλάτε; Εγώ δεν είδα πουθενά καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους»

Οι αναφορές στο παρελθόν

Ο κ. Σαμαράς μίλησε και για την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός την μνημονιακή περίοδο, κάνοντας αναφορά στην Αν. Μέρκελ και σχολιάζοντας πως αν τότε «μας στήριζε και δεν έβαζε τρικλοποδιές -μιλάω για πριν την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας- η Ελλάδα θα είχε αποφύγει όλη αυτή την περιπέτεια». Όπως είπε «τότε η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιχνίδι..»

Παράλληλα εξαπέλυσε βέλη στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων «νέοι πολιτικοί κόμισαν κυριολεκτικά ένα παλαιοπωλείο ιδεών. Στην Ελλάδα ο κύριος Τσίπρας ήταν πολύ νέος, αλλά ιδεολογικά έμοιαζε, συγγνώμη, με μαυσωλείο».

Πώς «βλέπουν» στην κυβέρνηση τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού

«Ουδέν σχόλιο» ήταν χθες η πρώτη αντίδραση κυβερνητικών πηγών στα όσα είπε στη συνέντευξή του ο πρώην πρωθυπουργός. Σήμερα μένει να φανεί πώς θα τοποθετηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο briefing, που αναμένεται να δεχθεί ερώτηση. Στο κυβερνών κόμμα αναμένουν πάντως πως το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί η σφοδρή κριτική του πρώην πρωθυπουργού.

Στα πυρά του Αντώνη Σαμάρα απάντησε χθες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. Μακάριος Λαζαρίδης (ο πρώην πρωθυπουργός είχε αναφερθεί στη συνέντευξη του σε «παρατρεχάμενο βουλευτή» που δήλωσε με «ύφος βεζίρη» : «καλύτερα για τον κύριο Σαμαρά είναι να πάει σπίτι του»). Ειδικότερα ο κ. Λαζαρίδης μίλησε για «φθαρμένα επιχειρήματα» και είπε πως ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε «να στραφεί εμμονικά και αδικαιολόγητα εναντίον της Ν.Δ. και του Κυριάκου Μητσοτάκη». Όσο για το χαρακτηρισμό «βεζύρης» είπε «υπηρετώ τη Νέα Δημοκρατία πάνω από σαράντα χρόνια, χωρίς να την εγκαταλείψω ποτέ» και σημείωσε πως η θέση ενός πρώην πρωθυπουργού «είναι μέσα στη μεγάλη φιλελεύθερη και δημοκρατική μας οικογένεια, όχι απέναντι, αλλά στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη». Με ενδιαφέρον αναμένεται και ποιες άλλες τοποθετήσεις θα υπάρξουν από βουλευτές της Ν.Δ.

Πηγή: ethnos.gr