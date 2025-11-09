Σαμαράς για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είναι όλοι στους δρόμους δικαιολογημένα»

Κριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ασκεί ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Όταν κύριε Μητσοτάκη βάζεις πρόεδρο που ο υπουργός σου τον διώχνει και τον παίρνεις για σύμβουλό σου, ισχυρίζεσαι ότι δεν ήξερες τίποτα;»

«Τα μαθαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Αυτό δεν είναι ατόπημα;» διερωτάται για να συμπληρώσει πως «είναι σοβαρό επιχείρημα να λέμε ότι είμαι διεφθαρμένος, αλλά είναι και όλοι οι υπόλοιποι;».

Όπως τονίζει «σήμερα είναι όλοι στους δρόμους δικαιολογημένα και διαμαρτύρονται για τις αποζημιώσεις που δεν έχουν πάρει».

Την ίδια ώρα, ασκεί κριτική και στο «τιμόνι» της Κομισιόν, σημειώνοντας πως «υπάρχει και στην ΕΕ συνειδητή υποβάθμιση της αγροτικής παραγωγής με την ευθύνη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν».

«Υπάρχει συνειδητή υποβάθμιση της αγροτικής παραγωγής, εις όφελος αυτού που λένε εναλλακτική παραγωγή τροφίμων» αναφέρει.

