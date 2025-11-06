Η έκρηξη Χατζηδάκη και το μπιφ με Πιερρακάκη, το κελάηδισμα για την Καρυστιανού και ο ανασχηματισμός

Στα συμπληρωμένα έξι χρόνια που κυβερνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θυμάμαι άλλη φορά να «αλληλομαχαιρώνονται» υπουργοί επί τόσες μέρες. Κι όμως, το φιάσκο με το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ έχει προκαλέσει την μεγαλύτερη ενδοκυβερνητική κρίση, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός επενέβη για να λήξει ο «σκοτωμός».

Οι υπουργοί όμως δεν σταμάτησαν να αφήνουν αιχμές ο ένας για τον άλλον, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε σημείο να έχουν βγει στην επιφάνεια όλες οι αντιπάθειες, αλλά και να διαμορφώνονται «στρατόπεδα» που συγκρούονται άνευ όρων.

Σας θυμίζω πως από το Σάββατο, όταν και ξεκίνησαν οι αντιδράσεις για την απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ, άρχισαν οι διαρροές από υπουργούς κατά του Κωστή Χατζηδάκη με σκοπό να του χρεώσουν την επίμαχη απόφαση, αλλά και τον ίδιο τον CEO των ΕΛΤΑ (που εν τέλει παραιτήθηκε). Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αντέδρασε και μίλησε αφενός για την σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί, αλλά και για ένα ενημερωτικό email του Γρηγόρη Σκλήκα, που είχε παραλήπτη τον Χατζηδάκη και εστάλη και στον συναρμόδιο Δημήτρη Παπαστεργίου.

Ο Μητσοτάκης έμεινε στην Αθήνα, «θυσίασε» τον Σκλήκα, έφτιαξε την «γραμμή» πως η κυβέρνηση δεν γνώριζε το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών στα ΕΛΤΑ και όλα έδειχναν να ηρεμούν. Κι όμως, ήρθε στην επιφάνεια χτες από την Εφημερίδα των Συντακτών το περίφημο email της 19ης Οκτωβρίου για το σχέδιο δράσης των ΕΛΤΑ και το κλείσιμο των υποκαταστημάτων τους. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, ο Χατζηδάκης εξερράγη και κατηγόρησε ουσιαστικά άλλους υπουργούς πως τον υποσκάπτουν.

