MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Έκανε περιοδεία 17 ημερών: Ο βουλευτής της ΝΔ με τον οποίο είναι έξαλλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης

0
Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει ζητήσει από τα κυβερνητικά στελέχη του να κρατούν «χαμηλούς τόνους» και να αποφεύγουν τις υπερβολές, ωστόσο υπάρχουν κάποιοι που δεν… ακούνε.

Διαβάστε με ποιον βουλευτή είναι έξαλλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα κλικ στο θέμα του instanews.gr

 

Έκανε περιοδεία 17 ημερών: Ο βουλευτής της ΝΔ με τον οποίο είναι έξαλλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης