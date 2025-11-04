Το πρεσάρισμα στον Χατζηδάκη για τα ΕΛΤΑ και τα αλληλοκαρφώματα

Κάθε φορά που η κυβέρνηση και το Μαξίμου βρίσκονται μπροστά σε ένα σοβαρό πρόβλημα, που προέκυψε μετά από δικές τους ενέργειες ή παραλείψεις, στο παρασκήνιο τα κορυφαία στελέχη βγάζουν τα μαχαίρια από τα θηκάρια και αλληλοσπαράσσονται.

Και ακριβώς αυτό συμβαίνει τα τελευταία 24ωρα με τα πολλαπλά προβλήματα που προκάλεσε η απόφαση για εν μια νυκτί κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Η ηγεσία της κυβέρνησης βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα στις αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών, δικών της βουλευτών και της αντιπολίτευσης, ενώ επιμένει στο σχέδιο «εξυγίανσης» των Ταχυδρομείων που έχει χαράξει εδώ και πολλούς μήνες.

Και αντί οι κορυφαίοι υπουργοί και παράγοντες του Μαξίμου να μαζευτούν για να χαράξουν μια νέα «γραμμή», βλέπω διαρροές στον Τύπο από υπουργούς που καρφώνουν ποικιλοτρόπως άλλους συναδέλφους τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δε, θα απουσιάζει και σήμερα (πάει στην Θράκη), αφήνοντας χώρο τους υφιστάμενούς του να «σκοτώνονται».

Αυτονόητα, λοιπόν, τέθηκε το πολιτικό ερώτημα ποιος υπουργός ευθύνεται για την κακή απόφαση για άμεσο κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Σε αυτό ακριβώς το σημείο ξεκίνησε το παρασκηνιακό «ξεκατίνιασμα» (με τη συνδρομή κάποιων πρόθυμων μέσων ενημέρωσης) καθώς αναζοπυρώθηκαν κάποια παρασκηνιακά «πάθη» που κρατούν χρόνια.

