Θυελλώδης συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ επί 4,5 ώρες - «Ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος»

Ήταν μία μαραθώνια συνεδρίαση, καθώς για περίπου 4.5 ώρες «γαλάζιοι» βουλευτές ασκούσαν σε υψηλούς τόνους κριτική στους χειρισμούς που έγιναν στο θέμα των ΕΛΤΑ.

Η απόφαση για λουκέτο σε υποκαταστήματα των ταχυδρομείων αιφνιδίασε τους βουλευτές, που ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με την έντονη αντίδραση των τοπικών κοινωνιών.

Οι πρώτες δηλώσεις που έδειχναν την δυσφορία στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο δεν αναμενόταν πως χθες η συζήτηση θα έπαιρνε τέτοια διάσταση. Δεν ήταν μόνο η μεγάλη συμμετοχή που υπήρξε (υπολογίζεται πως έφτασαν τους 90 οι βουλευτές που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη) ήταν και η ένταση της κριτικής που ασκήθηκε.

Οι βουλευτές δεν έκρυψαν την δυσφορία τους για το γεγονός πως δεν είχαν εγκαίρως ενημερωθεί. «Πάρτε το πίσω» σημείωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ζητώντας την απόσυρση της επίμαχης διάταξης (άποψη με την οποία συντάχθηκαν και άλλοι βουλευτές). «Με εσάς ισχύει το: ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος» σχολίασε δηκτικά ο Θόδωρος Καράογλου, θέλοντας να τονίσει πως δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση και διάλογος. Αλλά και η Μαρία Συρεγγέλα επεσήμανε «οι βουλευτές του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είμαστε βουλευτές καλοχαιρέτες…Θα μπορούσαμε να είχαμε ενημερωθεί και να είχαμε βρει τρόπους».

Υπέρ της παραίτησης της διοίκησης των ΕΛΤΑ τάχθηκε ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ενώ σφοδρή κριτική στον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ Γ. Σκλήκα άσκησαν και άλλοι βουλευτές. Οι «γαλάζιοι» μίλησαν για τεχνοκράτες που αποφασίζουν μόνοι τους (ο Νίκος Παναγιώτοπουλος φέρεται να είπε «έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, όχι τεχνοκρατική δημοκρατία»), αμφισβήτησαν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν (για παράδειγμα αιχμηρός στο θέμα αυτό ήταν ο Χρήστος Μπουκώρος) και μετέφεραν το κλίμα που επικρατεί στις τοπικές κοινωνίες.

Τώρα τα βλέμματα στρέφονται στη Βουλή, καθώς σήμερα θα συνεδριάσουν για το θέμα οι αρμόδιες επιτροπές. Μάλιστα για την κυβέρνηση ελλοχεύει ο κίνδυνος να βρεθεί αντιμέτωπη όχι μόνο με την σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης αλλά και με την κριτική «γαλάζιων» βουλευτών.

Όσον αφορά στην ένταση της αντίδρασης φαίνεται πως οφείλεται σε μια σειρά από λόγους: Πρώτον οι βουλευτές δεν είχαν ενημέρωση για το λουκέτο σε υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ και αιφνιδιάστηκαν όταν αυτό έγινε γνωστό.

Δεύτερον κυρίως στην περιφέρεια οι αντιδράσεις ήρθαν σε μια περίοδο που οι «γαλάζιοι» είχαν να αντιμετωπίσουν παράπονα για θέματα αιχμής, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ (με αποτέλεσμα το κλίμα να βαρύνει περαιτέρω).

Τρίτον το θέμα ενδιαφέρει ιδιαιτέρως μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, που συνήθως είναι ένα κοινό που πάει να ψηφίσει και διατηρεί στενούς δεσμούς με τα κόμματα (σύμφωνα με τα exit poll στις τελευταίες εκλογές ένας στους δύο συνταξιούχους ψήφισε ΝΔ) . Τέταρτον με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν πως τα ποσοστά της Ν.Δ. είναι στάσιμα υπάρχουν βουλευτές που ανησυχούν για την επόμενη ημέρα και δεν θεωρούν πως είναι το κατάλληλο timing για να ανοίξει το συγκεκριμένο θέμα.

Τι λέει η κυβέρνηση

Από την κυβέρνηση αναγνωρίζουν πως επικοινωνιακά ήταν άστοχος ο τρόπος που η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε το θέμα, δημιουργώντας ανησυχία σε τοπικές κοινωνίες. Αυτό πάντως που υπογραμμίζεται είναι πως αυτή η απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ «είναι μία απόφαση η οποία βασίζεται στην πραγματικότητα και στις ανάγκες της κοινωνίας», ενώ σημειώνεται πως κανένας πολίτης δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Open επεσήμανε «η διοίκηση των ΕΛΤΑ έχει κάνει πολύ σοβαρή δουλειά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε ένα έλλειμμα επικοινωνίας. Στη σύσκεψη που προηγήθηκε με τους συναρμόδιους υπουργούς, παρουσιάστηκε το πρόβλημα και ειπώθηκε σαφώς στη διοίκηση του Υπερταμείου και των ΕΛΤΑ να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης, αφού όμως προηγουμένως εξηγήσουν γιατί γίνεται και γιατί δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές. Αυτό δεν έγινε ποτέ». Προσέθεσε πως το σημαντικό είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, ενώ σημείωσε «θα δούμε τους Δημάρχους και τους τοπικούς φορείς, θα εξηγηθεί το πρόβλημα και όπου χρειάζεται και μπορεί να γίνει, θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις».

Σχετικά με το τι προηγήθηκε, από την κυβέρνηση λένε πως υπήρξε αποστολή email σε συγκεκριμένα πρόσωπα, όπου επαναλαμβάνονταν αυτά τα οποία είχαν ειπωθεί σε παλαιότερες συσκέψεις. Ωστόσο επισημαίνουν πως δεν αναφέρονταν λεπτομέρειες για τα καταστήματα τα οποία θα έκλειναν, ούτε συγκεκριμένα σημεία.: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε «…δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία, ως προς τη φιλοσοφία της απόφασης. Αυτό το οποίο δεν είχαν ενημερώσει, ούτε την Κυβέρνηση κεντρικά, ούτε την κοινωνία, το κυριότερο, είναι για την απόφαση αυτή καθ’ αυτή, με τα συγκεκριμένα καταστήματα και τους λόγους που επιλέγονται αυτά τα καταστήματα».

Πηγή: ethnos.gr