Τα αλληλομαχαιρώματα στο Μαξίμου για τα ΕΛΤΑ και... όσα μάθαμε από την Κίμπερλι

Το έργο που παίζεται τις τελευταίες μέρες με επίκεντρο τα ΕΛΤΑ έχει φέρει σε πρωτοφανώς δύσκολη θέση το Μαξίμου.

Οι κυβερνώντες βλέπουν πια τους πάντες, από βουλευτές της ΝΔ και της αντιπολίτευσης μέχρι «γαλάζιους» δημάρχους, να στρέφονται εναντίον της μετά τις ανακοινώσεις για κλείσιμο δεκάδων ταχυδρομείων στην Αθήνα και την περιφέρεια.

Και ξέρετε, στο πεδίο της στρατηγικής λένε πως αν ξεκινήσεις με μια λάθος κίνηση, τότε όλες οι επόμενες, ακόμα και οι «διορθωτικές», μοιάζουν εξίσου εσφαλμένες. Αλλά ας τα πιάσουμε από την αρχή, γιατί το «έργο» έχει μακρά ιστορία και μεγάλο παρασκήνιο.

Τα προβλήματα στα ΕΛΤΑ δεν είναι καινούρια, αντίθετα κρατούν πολλά χρόνια, ιδίως από τη στιγμή που η αγορά άλλαξε και μπήκαν στο παιχνίδι δυναμικά ιδιωτικές εταιρίες ταχυμεταφορών, που διεκδίκησαν και πήραν μεγάλο μερίδιο της αγοράς.

Έτσι τα δημόσια Ταχυδρομεία έχαναν έσοδα, τα οικονομικά προβλήματα εντείνονταν διαρκώς και μαζί τους «έπεφτε» και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσέφεραν. Τα ΕΛΤΑ όμως κράτησαν στην περιφέρεια νευραλγικές υπηρεσίες, που σχετίζονταν με υπηρεσίες του δημοσίου, όπως την διανομή συντάξεων, επιδομάτων, την πληρωμή κλήσεων κ.ά..

