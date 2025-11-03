«Πολιτική» συνέντευξη Καρυστιανού: Τι λέει για νέα κόμματα, Τσίπρα και Μητσοτάκη - Τι είναι το Κύμα

Σάλος προκλήθηκε χθες Κυριακή όταν αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση συνέντευξης της Μαρίας Καρυστιανού σε podcast της Εφημερίδας των Συντακτών, κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φήμες ότι η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών προχωρούσε στην ίδρυση κόμματος με ο όνομα «Κύμα» και σήμα το γράμμα «Κ».

Η φήμη ενισχύθηκε, όχι μόνο επειδή την καλλιέργησαν πρόσωπα του δημόσιου λόγου, ήδη από την προηγούμενη ημέρα, όμως και από το γεγονός ότι η συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στην ΕΦΣΥΝ ήταν από τις πιο πολιτικές παρεμβάσεις που έχει κάνει έως σήμερα.

Αρκετές ώρες αργότερα, πάντως η κ. Καρυστιανού διέψευσε τις φήμες γράφοντας σε ανάρτηση ότι πρόκειται για «διαβολή» και ότι «η απόγνωση του πολιτικού συστήματος χτύπησε κόκκινο».

«Χωρίς καμία ερώτηση επιβεβαίωσης από δημοσιογράφους, ως έχουν υποχρέωση, μαθαίνω από τα μέσα ότι τρίτοι διαδίδουν ότι δήθεν έχω κάνει κόμμα.

Διαβάζω το κείμενο απογοητευμένη και μένω άναυδη από το περίσσιο θράσος να παρουσιάζουν ακόμη και λογότυπο», αναφέρει η κ. Καρυστιανού και κάνει λόγο για «δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα».

Ήδη από δύο ημέρες νωρίτερα, ο Νίκος Καραχάλιος, ο οποίος φέρεται να ανήκε στον στενό κύκλο των πολιτικών επαφών της Μαρίας Καρυσιανού, είχε αναρτήσει ένα λογότυπο με το γράμμα προαναγγέλλοντας πολιτικές εξελίξεις. Αναφορά σε ένα «Κύμα» δημοκρατίας και δικαιοσύνης που έρχεται, είχε μιλήσει πριν λίγες ημέρες σε βίντεο το πρώην στέλεχος της ΝΔ και νυν πρόεδρος του κόμματος «Χριστιανοδημοκράτες". Μετά τη δημοσιοποίηση της συνέντευξης όμως, ο κ. Καραχάλιος επανήλθε με το όνομα «Κύμα» τονίζοντας ότι «η Μαρία ενεργοποίησε το κοινωνικό σύνολο κ μας ΚΑΛΕΣΕ να αυτενεργησουμε. Εμεις-οι απλοί πολιτες-νοιαζομαστε και αυτενεργούμε».

Μάλιστα, ο κ. Καραχάλιος επανήλθε με νέο μήνυμα, ξεκαθαρίζοντας ότι «έχει δίκιο η Μαρία» και ότι «κανείς δεν είπε ότι Το Κύμα είναι κόμμα, πόσο μάλλον "το κόμμα της Καρυστιανού"», και είπε ότι όποιος το αναφέρει έτσι «προβαλει είτε την καλόβουλη επιθυμία του είτε την κακόβουλη ταύτιση της με μια πολιτική κίνηση που διαψεύδει η ίδια συνεχώς».

Μάλιστα αναφέρει ότι Το Κύμα «θέλουμε να γίνει ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ απλών πολιτών που επιθυμούν ένα ΚΙΝΗΜΑ για μια ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ! Ένα hub, εναν ψηφιακό χώρο ανταλλαγής απόψεων +εργαλείο επικοινωνίας». «Ειναι αίτημα της Κοινωνιας. Γινεται πραξη με τη βοήθεια της Τεχνολογίας», είπε ο κ. Καραχάλιος, ουσιαστικά προαναγγέλλοντας μια πλατφόρμα και όχι ένα νέο κόμμα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.

Τα πολιτικά μηνύματα της συνέντευξης

Άσχετα πάντως από τη δημιουργία ή μη ενός πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, η ουσία της σημερινής συνέντευξης είχε πολιτική αξία από μόνη της καθώς η ίδια μίλησε για πολλά ζητήματα μεταξύ των οποίων και για το σημερινό πολιτικό σκηνικό, αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο γίνεται μεγάλη κουβέντα όλους τους τελευταίους μήνες.

Μάλιστα, ο πολιτικός χαρακτήρας της συνέντευξης έγινε αντικείμενο σχολιασμού ακόμη και από την ίδια την κ. Καρυστιανού, η οποία αναρωτήθηκε αν όλη η συνέντευξη θα είναι πολιτική. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Μαρία Καρυστιανού μιλά τόσο ανοιχτά για την πολιτική κατάσταση στη χώρα, αλλά προαναγγέλλει και ότι ήδη προετοιμάζεται κάποια σημαντική πολιτική πρωτοβουλία πολιτών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν βλέπει τον εαυτό της σε έναν ηγετικό πολιτικό ρόλο.

«Αυτό το πολιτικό σύστημα, όχι δεν το εμπιστεύομαι», είπε η κ. Καρυστιανού εξηγώντας ότι η σχέση της με την πολιτική πριν το δυστύχημα χαρακτηριζόταν από την απογοήτευσή της καθώς δεν μπορούσε να βρει κάτι που να την εκφράζει.

«Η εμπιστοσύνη μου είχε χαθεί προ πολλού, απλά τα τελευταία δεν μπορούσα να φανταστώ το μέγεθος της διαπλοκής, της διαφθοράς [...]», τόνισε μεταξύ άλλων. Αποκάλυψε μάλιστα ότι σε αντίθεση με όσα λέγονταν, η ίδια δεν έχει ψηφίσει ποτέ της τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναφορικά με του αυτοτοποθετείται στον άξονα Αριστερά-Δεξιά, η κ. Καρυστιανού εξήγησε ότι τον απορρίπτει συνολικά. «Έχω φύγει από αυτό. Δεν είμαι κέντρο, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Εγώ είμαι με το τι πρέπει να γίνει για να σωθεί η χώρα».

«Βεβαίως και έχω άποψη για το πώς θα γίνει η κάθαρση και στα Δικαστικά. Μπορεί να μην είμαι δικαστικός, αλλά σίγουρα έχω την πολύ μεγάλη επιθυμία να το δω να συμβαίνει», τόνισε και συνέχισε: «Μόνο του δε συμβαίνει τίποτα. Θα πρέπει να γίνει μέσα από τους πολίτες», τόνισε και εξήγησε ότι δε χρειάζεται να υπάρχει ένας ηγέτης σε μια τέτοια προσπάθεια, αλλά ότι θα μπορούσε να είναι και μια ομάδα πολιτών που να εμπνέουν εμπιστοσύνη.

Εκτίμησε μάλιστα ότι ήδη δημιουργείται «η λύση» για το πρόβλημα καθώς όπως είπε έχουμε φτάσει χαμηλότερα από τον πάτο και μάλιστα αυτή η λύση ετοιμάζεται «πολύ γοργά».

Σε ό,τι αφορά πάντως τον Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού ήταν ιδιαίτερα καυστική. «Ο επαγγελματίας πολιτικός έχουμε συνηθίσει άλλα να λέει κ άλλα να κάνει. Ο κύριος Τσίπρας έχει το παρελθόν του. Δε ξέρω τι λέει τώρα αλλά έχει μια ιστορία πίσω του. Την έχουμε δει. Θα μείνω σ’ αυτό», είπε η κ. Καρυστιανού. Μάλιστα διέψευσε ότι η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα την είχε πλησιάσει στο παρελθόν ώστε να της προτείνει να συμπορευτούν.

Σε μια από τις πιο πολιτικές της συνεντεύξεις, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι οι Έλληνες είναι έτοιμοι για κάτι νέο και εκτίμησε ότι όταν αυτό γεννηθεί, τότε θα βρει και τον ηγέτη του, ξεκαθαρίζοντας ότι η ίδια δεν βλέπει τον εαυτό της σε αυτόν τον ρόλο.

Τόνισε δε ότι αν υπάρξει μια ομάδα που να έχει απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα, τότε η ίδια θα ενταχθεί και θα συνεργαστεί.

Αναφερόμενη στον ίδιο τον πρωθυπουργό και στο τι θα διάλεγε στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», η κ. Καρυστιανού απάντησε ότι «ο Μητσοτάκης είναι χάος». «Θεωρώ οτιδήποτε άλλο ότι είναι πολύ καλύτερο αρκεί να είναι εκτός πολιτικού συστήματος γιατί το πολιτικό σύστημα είναι παρόμοιο στο μυαλό μου». «Αυτή η κυβέρνηση είναι το χειρότερο που μας έχει συμβεί», είπε η κ. Καρυστιανού.

Παράλληλα, η κ. Καρυστιανού είπε ότι δεν εμπιστεύεται την ηγεσία της Δικαιοσύνης, ενώ για τον κ. Μπακαΐμη είπε ότι ο ίδιος, αν και ευγενικός, «μας κορόιδευε» και μάλιστα κατ' εντολήν, ενώ επέμεινε ότι η κυβέρνηση προχώρησε συνειδητά σε συγκάλυψη προκειμένου να κρύψει κάτι, ενδεχομένως κάποιο παράνομο φορτίο στο εμπορικό τρένο.

Πηγή: newsbomb.gr