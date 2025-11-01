Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Τι περιμένουμε από την άφιξής της στην Αθήνα

Ο καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αθανάσιος Μποζίνης, αναλύει στο ethnos.gr.

Συγκρατημένα αισιόδοξος για τη θητεία της νέας πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ό,τι αφορά την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων και επιδιώξεων, δηλώνει στο ethnos.gr ο διεθνολόγος - οικονομολόγος και καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αθανάσιος Μποζίνης.

Όπως λέει, η άφιξή της θα προκαλέσει έναν ενθουσιασμό στη χώρα μας, όπως προκαλεί το κάθε τι καινούργιο, ωστόσο, για κάποιο διάστημα η νέα πρέσβης θα κρατήσει μία συντηρητική στάση κυρίως λόγω του γεγονότος ότι αυτή είναι η πρώτη της διπλωματική θέση αλλά και γιατί θα χρειαστεί χρόνο προκειμένου να αντιληφθεί σε βάθος τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τον ίδιο, αν και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, δεν θα ξεφύγει από τη γραμμή της αμερικανικής διπλωματίας, με αποτέλεσμα να διατηρήσει πολιτική ισορροπιών και κυρίως αποφυγής εντάσεων μεταξύ της χώρας μας και της Τουρκίας, δεν αποκλείεται και εξαιτίας του ταμπεραμέντου της - που μοιάζει πολύ με το μεσογειακό - να συνδεθεί στενότερα με τη χώρα μας και έστω παρασκηνιακά, να πει ένα λόγο παραπάνω υπέρ της Ελλάδας στα κέντρα αποφάσεων των ΗΠΑ.

«Θεωρώ δεδομένο ότι η νέα πρέσβης θα κινηθεί προς την κατεύθυνση του να πετύχει ασφάλεια για τη χώρα μας και κυρίως στο να αποφύγουμε κάθε επεισόδιο ή και ένταση ακόμα με την Τουρκία, με στόχο να διατηρηθούν οι ισορροπίες στην περιοχή μας. Άλλωστε, αυτή φαίνεται ότι είναι και η πολιτική του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι προχωρεί σε σοβαρές και ουσιαστικές ενέργειες για να σταματήσουν οι δύο μεγάλοι περιφερειακοί πόλεμοι, σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία αλλά ακόμα και μικρότερες εστίες πολέμου, όπως αυτή μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν. Η Νέα πρέσβης θα ακολουθήσει αυτήν τη γραμμή», λέει στο ethnos.gr ο κ. Μποζίνης.

«Δεν θα δώσει προβάδισμα ο Τραμπ στην Τουρκία»

Κατά τον ίδιο, η στάση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα διευκολυνθεί και από τη γενικότερη πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, αν και φαίνεται ότι έχει μία καλή σχέση με τον Ταγίπ Ερντογάν, δεν πρόκειται να δώσει προβάδισμα στην Τουρκία σε σχέση με τα ελληνικά συμφέροντα. Όπως λέει ο κ. Μποζίνης, αυτό φάνηκε ξεκάθαρα από το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν υπέκυψε στις πιέσεις του Ερντογάν να πουλήσει στην Τουρκία τα μαχητικά αεροσκάφη F35.

«Ο Ερντογάν, ακόμα και για να ισχυροποιηθεί στο εσωτερικό της χώρας του, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα αλλά και για να προβάλλει ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρή περιφερειακή δύναμη, θα επιδιώκει κάποιας μορφής εντάσεις και θα προσπαθεί να ανακατεύει την τράπουλα. Από την πλευρά μας θέλουμε η νέα Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα να ανοίξει ένα μεγαλύτερο δίαυλο επικοινωνίας της χώρας μας με τις ΗΠΑ. ώστε να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας αλλά και μία σειρά από συνεργασίες σε διάφορους τομείς. Εκτιμώ ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα διατηρεί low profile, με στόχο τη διατήρηση του status quo στην περιοχή μας, κάτι που φαίνεται ότι θέλει και ο Τραμπ. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να αποκλείσω η νέα πρέσβης και εξαιτίας του ταπεραμέντου της, να πει ένα λόγο παραπάνω υπέρ της χώρας μας, ακόμα και να βγει μπροστά για να δημιουργηθούν πιο στενές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, χωρίς, ωστόσο, να παρεκκλίνει πολύ από την πολιτική των ισορροπιών», αναφέρει ο καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

