Άδωνις για το δυστύχημα με θύμα τον Ιάσονα: «Έκανε ο οδηγός λάθος τιμονιά, φταίει η Μπακογιάννη;» (vid)

Μια... λάθος τιμονιά και όχι μια ξεκάθαρη παράβαση στρίβοντας από σημείο όπου απαγορευόταν να στρίψει, έκανε κατά τον Άδωνι Γεωργιάδη ο οδηγός της Ντόρας Μπακογιάννη στις 12 Μαΐου του 2021, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Ιάσονας Λαλαούνης.

Αυτό είπε σήμερα ο υπουργός Υγείας μιλώντας στη Βουλή αλλά δεν έμεινε εκεί. Παρουσίασε μέσα σε λίγη ώρα δύο διαφορετικές εκδοχές του δυστυχήματος. Αρχικά τόνισε για τον θάνατο του 23χρονου

«Εγινε ένα δυστύχημα έξω από τη Βουλή. Ο αστυνομικός οδηγός της κ. Μπακογιάννη έκανε λάθος τιμονιά, συγκρούστηκε με μια μηχανή και σκοτώθηκε ένα νέο παιδί. Ποια ακριβώς είναι η εμπλοκή της κ. Μπακογιάννη; Aν κάνει ο οδηγός ενός βουλευτή ένα δυστύχημα, ευθύνεται ο βουλευτής που κάθεται στο πίσω κάθισμα; Το λέμε αυτό στα σοβαρά;». Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε τον ισχυρισμό κι άλλες φορές, αλλά λίγα λεπτά αργότερα, αναίρεσε τον ίδιο του τον εαυτό.

«Πράγματι, εγώ ανέφερα ότι η κ. Μπακογιάννη ήταν στο πίσω κάθισμα. Με πήρε η κα. Μπακογιάννη και μου είπε, να ξέρεις ήμουν στην Βουλή εκείνη την ώρα».

Πηγή: ethnos.gr