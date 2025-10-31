Κασσελάκης για Μπέο: «Δεν μας απασχολεί τι κάνει στην τουαλέτα του ο απόπατος της κοινωνίας» (vid)

Τα ακραία ομοφοβικά σχόλια που έκανε σε χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος αφού μας ενημέρωσε ότι δεν είναι ρατσιστής γιατί «έχω πάει με μαύρη», φρόντισε να μας πει και ότι μεγάλωσε «με τους άνδρες να ουρούν όρθιοι και τις γυναίκες να ουρούν καθιστές», προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας ανέβασε στο Facebook ένα βίντεο με τις χυδαίες εκφράσεις του δημάρχου Βόλου, τον οποίο χαρακτήρισε «απόπατο της κοινωνίας».

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

Χθες, ο Αχιλλέας Μπέος εξαπέλυσε τον ομοφοβικό οχετό του, λίγο αφού εξέφρασε τη στήριξή του στον Κ. Μητσοτάκη.

Δεν είναι προσωπικό για μένα το ζήτημα του Μπέου. Η ασημαντότητα και ο σκοταδισμός της Ακροδεξιάς δεν με αγγίζουν.

Μας θύμισε όμως, πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η τοξικότητα που προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα πίσω.

Δεν είναι “χιούμορ”, δεν είναι “άποψη”. Είναι μίσος.

Χρησιμοποίησε ατάκα ελληνικής σειράς των 90’s για να εκφράσει τους «οικογενειάρχιδες» όπως μας είπε.

Και για να ολοκληρώσει το ομοφοβικό του κρεσέντο, μας ενημέρωσε για την «αντρική» συμπεριφορά του στην τουαλέτα.

Για να τελειώνουμε.

Δεν μας απασχολεί τι κάνει στην τουαλέτα του ο απόπατος της κοινωνίας.

Τα περιττώματά του άλλωστε είναι σε δημόσια θέα. Ανοίγεις την τηλεόραση και τα βλέπεις.

Η αγάπη δεν χρειάζεται την άδεια κανενός Μπέου.

Κι όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να μας γυρίσουν πίσω, η κοινωνία προχωρά.

Με σεβασμό. Με ισότητα. Με ελευθερία.

Να τον χαίρονται στη ΝΔ τον ψηφοφόρο τους