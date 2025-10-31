Οι αυξήσεις στο νερό που κρύβει η κυβέρνηση και η επίθεση της Ντόρας

Ξεκινάμε από τα σοβαρά, τα του νερού. Από χτες σας είπα πως στην κυβέρνηση ψάχνουν τρόπο να πασάρουν τις αυξήσεις που θα επιβληθούν στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ και των άλλων τοπικών επιχειρήσεων ύδρευσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρκέστηκε να πει πως για τις αναγκαίες επενδύσεις εξετάζονται «όλες τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης, και με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι πάντα στη χώρα μας θα έχουμε όχι μόνο το καλύτερο αλλά και το φθηνότερο δυνατό νερό».

Και έδωσε πάσα στον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ να ανακοινώσει τη «λυπητερή», ώστε να μην εκτεθεί ούτε ο Σταύρος Παπασταύρου. Ο Χάρης Σαχίνης είπε πως υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης της τιμολογιακής πολιτικής του νερού, που έχει από τις χαμηλότερες τιμολογήσεις στην Ευρώπη. Άρα έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού.

Έψαξα να βρω στοιχεία για τις τιμές του νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενιαίο σύστημα τιμολόγησης των υπηρεσιών αυτών δεν υπάρχει, ενώ πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο στο πώς διαμορφώνεται η τιμολογιακή πολιτική στην κάθε ευρωπαϊκή πόλη.

