Αλέξης Τσίπρας: Ο 41 «εκλεκτοί», το νέο κόμμα και οι αποστάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ

Η χθεσινή ανακοίνωση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Αλέξη Τσίπρα έφερε όπως ήταν φυσικό πολλά σενάρια και για την δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Όχι απαραίτητα γιατί οι προσωπικότητες που μετέχουν στο Επιστημονικό όργανο θα μετέχουν στο νέο κόμμα, αλλά γιατί εκ των πραγμάτων γίνεται αντιληπτό ότι ότι οι άνθρωποι αυτοί θα παίξουν ένα ρόλο στην διαμόρφωση των θέσεων του νέου κόμματος καταθέτοντας τις θέσεις και τις απόψεις τους για όλα τα θέματα που αφορούν την κοινωνία.

Αυτό τουλάχιστον ειναι το συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανείς από την παράγραφο που συνόδευε τα ονόματα των 41 προσωπικοτήτων που είναι στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα.

«Στόχος της νέας αυτής περιόδου του Ινστιτούτου, είναι η επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων για σύγχρονες, προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, ρήξεις και ολοκληρωμένες τομεακές πολιτικές που θα ανοίξουν νέες προοπτικές στον δημόσιο, πολιτικό και επιστημονικό διάλογο».

Με λίγα λόγια οι προσωπικότητες αυτές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να έχει δίπλα του νέους ανθρώπους, κυρίως τεχνοκράτες και καθηγητές ενώ από τα 41 πρόσωπα που ανακοινώθηκαν μόνο οι 12 ήταν κοντά του στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 70% των προσώπων που ανακοινώθηκαν χθες (30.10.2025) είναι όλοι νέοι και ιδιαίτερα σημαντικοί στους τομείς με τους οποίους ασχολούνται.

Να σημειώσουμε μάλιστα ότι επικεφαλής της Επιστημονικής επιτροπής είναι η Ευγενία Φωτονιάτα, πρώην ειδική γραμματέας διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων στο υπουργείο Οικονομίας και η Δώρα Κοτσακά, δρ. Πολιτικής Επιστήμης, ο Αλέξης Τσίπρας στόχευσε στην ανανέωση με επιστήμονες πρώτης γραμμής και πρόσωπα που διαπρέπουν στο εξωτερικό.

Ακόμα οι Γιώργος Χουλιαράκης, Δημήτρης Λιάκος και Κώστας Γαβρόγλου υπήρξαν στο παρελθόν στην κυβέρνηση Τσίπρα και άρα ήταν στενοί συνεργάτες του.

Με κοινό παρελθόν από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι οι Φραγκίσκος Κουτεντάκης – πρώην συντονιστής γραφείου προϋπολογισμού Βουλής -, Ακρίτας Καϊδατζής -αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου-, Θέμης Μουμουλίδης -σκηνοθέτης – συγγραφέας- και ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Νίκος Μαραντζίδης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα μετέχουν τέσσερα μέλη του «think tank» που είχε ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας πριν τις εκλογές του 2023. Η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη – αντιστράτηγος ε.α.- ανήκει ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ και είναι στην επιτροπή δεοντολογίας, ο Σπύρος Κίντζιος -πρύτανης γεωπονικού πανεπιστημίου Αθηνών -, ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης – πρώην πρύτανης πανεπιστημίου Ιωαννίνων – και η Ζωρζέτα Λάλη – πρώην διευθύντρια της ΕΕ. Στη λίστα συμπεριλαμβάνεται και ο δημοσιογράφος – δικηγόρος Αντώνης Παπαγιαννίδης.

Στο μήνυμα του ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε: «Αυτό που μας ενώνει είναι η πεποίθηση πως αν θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα προς το καλύτερο, οφείλουμε να τη γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τις αντιθέσεις της εποχής μας, να μελετήσουμε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της κίνησής της, και να ξεδιπλώσουμε έτσι τον χάρτη ενός μέλλοντος, όχι μόνο, ούτε κυρίως, με την αισιοδοξία της βούλησης, αλλά και με την απαισιοδοξία της γνώσης. Και κάτι τέτοιο είναι αδύνατο χωρίς την αποφασιστική συμβολή φωτισμένων ανθρώπων της επιστήμης».

Τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου είναι τα εξής: Γιώργος Πετράκος (καθηγητής οικονομικής ανάλυσης), Πάνος Νικολαϊδης (οικονομολόγος), Μαριζέτα Αντωνοπούλου (διδάσκουσα οικονομικής πολιτικής), Γιάννης Δρόσος (ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου), Γιάννης Καμπουράκης (αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου), Μανώλης Πλειώνης (καθηγητής αστρονομίας), Βανέσα Κατσαρδή (επίκουρη καθηγήτρια παράκτιας μηχανικής), Ευάγγελος Κανούλας (καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης), Σπύρος Κασάπης (ερευνητής αστροφυσικών επιστημών), Γραμματή Παντζιού (καθηγήτρια αλγορίθμων), Νατάσα Λοϊζου (ερευνήτρια σε θέματα διεθνούς ασφάλειας), Άρης Μαγκλάρας (δρ. ηλεκτρολόγος μηχανικός), Χάρης Αθανασιάδης (καθηγητής ιστορίας), Νίκος Βαφέας (καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας), Πολυμέρης Βόγλης (καθηγητής κοινωνικής ιστορίας), Άρης Στυλιανού (καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας), Ηλίας Γεωργαντάς (καθηγητής τοπικής πολιτικής), Λεωνίδας Μακρής (επίκουρος καθηγητής πολιτικής θεωρίας), Ισιδώρα Βασίλη (πολιτικός μηχανικός), Γιώργος Πλουμπίδης (καθηγητής πληθυσμιακής υγείας), Μαρία Γκασούκα (ομότιμη καθηγήτρια), Ήρα Ηλιάνα Παπαδοπούλου (δρ. επικοινωνίας και ΜΜΕ), Θωμάς Μαλούτας (ομότιμος καθηγητής), Βασίλης Κωστάκης (καθηγητής τεχνολογικής διακυβέρνησης), Χάρης Τζήμητρας (καθηγητής διεθνούς δικαίου), Μαριάννα Κουριδάκη (εργαζόμενη στην Ε.Ε.), Θάνος Πολύμερος Λιοντήρης (επίκουρος καθηγητής μουσικής τεχνολογίας).

Πηγή: newsit.gr