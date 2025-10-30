Κόντρα Μπακογιάννη - Κικίλια με βαρβάτες αιχμές: «Η εξουσία ασκείται με ανθρωπιά» - «Δεν είμαστε καφενείο φίλων»

Διαμάχη από το πουθενά ξέσπασε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στη Ντόρα Μπακογιάννη και τον Βασίλη Κικίλια και αφορμή στάθηκε η ΕΔΕ για τον Λιμενάρχη Χανίων μετά τον ξυλοδαρμό ενός 72χρονου από 36χρονο οδηγό στο γκαράζ πλοίου που προσέγγιζε το λιμάνι.

Οι δύο άνδρες λογομάχησαν και ο 36χρονος χτύπησε επανελειμμένα και με μανία τον ηλικιωμένο μπροστά στα μάτια επιβατών και μελών του πληρώματος, τραυματίζοντάς τον. Το υπουργείο Ναυτιλίας διέταξε ΕΔΕ για το περιστατικό και σήμερα, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, η Ντόρα Μπακογιάννη δεν έκρυψε την ενόχλησή της για το γεγονός ότι ο λιμενάρχης Χανίων βρέθηκε στο επίκεντρο.

«Ο άνθρωπος αυτός τα έβγαλε πέρα το καλοκαίρι με μια από τις δυσκλότερες ασκήσεις που είναι η διαχείριση των μεταναστών αλλά και με τη διαφύλαξη της τάξης στα καράβια. Διατάχθηκε ΕΔΕ λες και ήταν κάτι το πρωτοφανές και δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ» είπε αρχικά συμπληρώνοντας ότι αυτή η απόφαση «έχει εξοργήσει τα Χανιά και τοπικούς βουλευτές συμπεριλαμβανομένου και του Πολάκη. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες. Δηλαδή να φύγει με ένα στίγμα;».

Η κα Μπακογιάννη έκανε λόγο για «παρορμητική απόφαση» του υπουργού και υποστήριξε ότι «η εξουσία ασκείται με ανθρωπιά, όχι αλαζονικά. Διατάσσομεν».

Αιχμηρή η απάντηση Κικίλια

Η απάντηση του Βασίλη Κικίλια δεν άργησε να έρθει. Με παρέμβασή του στον Real, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής άφησε ξεκάθαρη αιχμή λέγοντας ότι «δε μπορεί να ζητά κάποιος να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτα για 'λόγους ανθρωπιάς'. Εδώ έχουμε ένα κράτος δικαίου και όχι καφενείο φίλων και γνωστών».

Αναλυτικά η τοποθέτησή του

«Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί σε ένα πλοίο στο λιμάνι των Χανίων. Θα μπορούσε να τραυματιστεί θανάσιμα. Υποβλήθηκε μήνυση από τον παθόντα. Δεν μπορεί να ζητά κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε "για λόγους ανθρωπιάς". Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη. Διατάχθηκε ΕΔΕ που είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία. Είναι η μόνη οδός για να αποδειχθεί αν υπήρξε παράλειψη ή όχι, προβλέπεται στο νόμο. Συνιστά καθήκον και προφανώς όχι αλαζονεία. Αλαζονεία θα ήταν το αντίθετο. Να μη διερευνηθεί το συμβάν που κατήγγειλε ένας συμπολίτης μας, επειδή αφορά σε κρατικούς υπαλλήλους.

Αδυνατώ να αντιληφθώ τη λογική της αποδοχής των ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο. Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας. Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών. Ειδικά για τον Λιμενάρχη Χανίων, είθισται στη διαδικασία μιας ΕΔΕ, να μην παραμένει στη θέση ευθύνης ο διερευνώμενος, για να μην παρακωλύεται η έρευνα».

Πηγή: ethnos.gr