Ο επίμονος -αν και ασθενής- Μητσοτάκης και το νέο σχέδιο για το νερό που κρύβει αυξήσεις στην τιμή του

Στο τραπέζι της κυβέρνησης για το θέμα της λειψυδρίας είχε πέσει και το σενάριο οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης να περιέλθουν στη ΔΕΗ, αλλά κάτι τέτοιο θα σήμαινε ιδιωτικοποίηση του νερού, κάτι με το οποίο δεν θέλει να μπλέξει πολιτικά η κυβέρνηση.

Παράλληλα αντέδρασαν σφόδρα και οι δήμαρχοι με αποτέλεσμα να συμπαρασύρουν και τον Θοδωρή Λιβάνιο, που δεν θέλει να ανοίξει πολιτικό μέτωπο με τους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι «γαλάζιοι».

Φαίνεται λοιπόν πως το σχέδιο για την λειψυδρία θα παρουσιάζεται από τούδε και στο εξής κομμάτι-κομμάτι, ώστε να «σαλαμοποιηθεί» και ο αντίκτυπος που θα έχουν οι όποιες αλλαγές.

Το ερώτημα πάντως, που είχα θέσει και παλιότερα, είναι από πού θα χρηματοδοτηθεί το νέο ακριβό αλλά αναγκαίο σχέδιο. Και υποψιάζομαι πως θα δοθεί σήμα -έστω και υπόγεια- για αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ και των λοιπών σχετικών επιχειρήσεων ύδρευσης.

