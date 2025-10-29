Άδωνις Γεωργιάδης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Απαίσια ύπαρξη, είναι ό,τι πιο τοξικό και κακό έχει περάσει από τη Βουλή»

Με αφορμή τους σημερινούς (29.10.2025) έντονους λεκτικού διαξιφισμούς στη Βουλή με επίκεντρο την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Άδωνις Γεωργιάδης έριξε περαιτέρω λάδι στη φωτιά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε από τα έδρανα της Βουλής, τον Άδωνι Γεωργιάδη υμνητή Γκέμπελς, αρνητή της γενοκτονίας των Εβραίων, φασίστα… με τον «γαλάζιο» υπουργό να αποκαλεί την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «απαίσιο πλάσμα», «πιο υστερική ύπαρξη» και «την πιο κακιά γυναίκα».

«Προκαταβολικά σας ζητώ συγγνώμη για το σημερινό μου ύφος κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων. Δεν είχα όμως κανέναν άλλο τρόπο για να υπερασπιστώ την Δημοκρατία από την απαίσια αυτή ύπαρξη», έγραψε ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του, ώρες μετά τους παραπάνω έντονους διαλόγους.

«Όταν μιλάς στην γλώσσα της, και λυπούμαι που αναγκάζομαι να το κάνω, τα χάνει. Η κυρία αυτή είναι ό,τι πιο τοξικό και κακό έχει περάσει από το Κοινοβούλιο. Μίσος, τοξικότητα, συνωμοσιολογία, προς όλους όσους δεν την προσκυνούν», έγραψε και κατέληξε:

«Σήμερα κατηγόρησε την κα Λιάνα Κανέλη ότι έκανε “καριέρα” επί Χούντας (ενώ ήταν 13 ετών), την κα Όλγα Γεροβασίλη την έβρισε κανονικότητα ως ενεχόμενη σε συνομωσία εναντίον της με την ΝΔ και στο τέλος την κα Ντόρα Μπακογιάννη την κατηγόρησε για τα πάντα με τα πιο χυδαία λόγια. Στο τέλος όμως έκανε το λάθος να πιάσει εμένα στο στόμα της….τα υπόλοιπα θα τα δείτε εδώ….».

Πηγή: newsit.gr