Δένδιας: «Θέμα χρόνου ο διαγωνισμός για τη συντήρηση του Αγνώστου Στρατιώτη»

Την πραγματοποίηση διαγωνισμού πολύ σύντομα για τη συντήρηση του Αγνώστου Στρατιώτη ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την ομιλία του στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κτηρίου του υπουργείου την Τετάρτη (29/10).

«Σύντομα θα υπάρξει διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς. Αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον Άγνωστο Νεκρό της Ελλάδας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος νωρίτερα είχε δηλώσει αναφερόμενος στη νέα όψη του κτηρίου.

«Σας καλωσορίζω απόψε στα εγκαίνια του αναγεννημένου υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο των εορτασμών για την 28η Οκτωβρίου 1940, μια μέρα υψηλού συμβολισμού, μια μέρα ξεχωριστή για τις Ένοπλες Δυνάμεις», είπε

«Τα κτήρια, ιδίως αυτά που στεγάζουν θεσμούς, είναι μάρτυρες κοινωνικών αντιλήψεων, κουλτούρας, πολιτισμού. Κάθε κτίριο συμβολίζει μια αρχιτεκτονική τάση και μια εποχή. Και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας από την αρχή, από τη δεκαετία του ’50, δεν διεκδικούσε δάφνες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Είναι ένα από τα πολλά κτήρια που παραδόξως στάθηκαν αμετάβλητα στον χρόνο, εγκλωβισμένα σε μια ιδιότυπη ελληνικότητα του χθες που συμβιβάζονταν με μια κανονικότητα ξεπερασμένη», σημείωσε ακόμη ο κ. Δένδιας.

«Η εξέλιξη ενός κτιρίου-θεσμού συνιστά αλλαγή και πρόοδο. Και η νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας εκφράζει τη νέα εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων. Η τέχνη στην ”Κιβωτό Εθνικής Μνήμης” συνδιαλέγεται από σήμερα με την αρχιτεκτονική του κτιρίου. Σηματοδοτεί την αντίληψη που διέπει τη μεγάλη μεταρρύθμιση με τίτλο ”Ατζέντα 2030” που υλοποιούμε στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Αλλαγή δομών, αλλαγή μέσων, αλλαγή κουλτούρας, αλλαγή αντίληψης, το πέρασμα στον 21ο αιώνα, η μετάβαση στη νέα εποχή. Όχι ως δυνητική πολιτική επιλογή αλλά ως αναγκαία συνθήκη για τη διασφάλιση της κυριαρχίας, της ευημερίας, της ελευθερίας της Ελλάδας», υπογράμμισε ακόμη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Η νέα εικόνα του υπουργείου δεν συνιστά απλώς αισθητική παρέμβαση. Συνιστά τον συμβολισμό της προσαρμογής στις νέες συνθήκες και στις νέες απαιτήσεις. Συνιστά εξέλιξη και αναβάθμιση. Συνιστά αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή φιλοσοφίας του θεσμού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Γιατί μπορούμε να αλλάξουμε, μπορούμε να εξελιχθούμε. Μπορούμε να σκεφτούμε έξω από το στενό πλαίσιο ενός άσχημου τσιμεντένιου κουτιού όπως αυτό που για δεκαετίες ήταν το υπουργείο Εθνικής Άμυνας», σημείωσε ο κ. Δένδιας.

«Όλα αυτά φαινόντουσαν αδιανόητα όταν τα πρωτοανακοίνωσα. Όπως αδιανόητο φαινόταν πριν από δύο χρόνια ότι η χώρα θα κατασκεύαζε τα δικά της drones και anti-drones συστήματα. Ότι θα υλοποιούσε προγράμματα καινοτόμων προϊόντων για τις Ένοπλες Δυνάμεις της όπως αυτά που γέμισαν με περηφάνεια τον ελληνικό λαό χθες στην παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Και αυτά είναι μόνον μια αρχή», κατέληξε.

Πηγή: cnn.gr