Μητσοτάκης: «Καθρεφτίζεται ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων»

Στην αποψινή εκδήλωση στο Υπουργείο Άμυνας για τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αν και προσβλήθηκε από κορωνοϊό, απηύθυνε την ομιλία του, ενώ φυσικά το «παρών» έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Η νέα βιοκλιματική πρόσοψη φέρει την καλλιτεχνική υπογραφή του διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου, ενώ υπό ανέγερση είναι το κτήριο Κυβερνοπολέμου.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης των εγκαινίων έκαναν η Άντζελα Γκερέκου με τον Ακη Σακελλαρίου. Η τελετή ξεκίνησε με τον Ακάθιστο Υμνο από παιδική χορωδία και ακολούθησε ο Άγγελος Παπαδημητρίου να τραγουδά το «Της Ελλάδος τα Παιδιά» ενώ την ίδια ώρα χορογραφίες από ηθοποιούς ήταν σε εξέλιξη, δίνοντας εικόνα στην αφήγηση των παρουσιαστών. Στη συνέχεια ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε το «Μητέρα κι αδελφή».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του ανέφερε: «Γύρω μας καθρεφτίζεται ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων. Η υπεράσπιση της πατρίδας δεν αφορά μόνο την ισχύ των όπλων μας αλλά και την ισχύ της κληρονομιάς και της ταυτότητάς μας. Εντυπωσιακό το μνημειακό γλυπτό του Κώστα Βαρώτσου για τους 121.000 νεκρούς που έπεσαν για την ελευθερία της χώρας.

Έχουμε να ολοκληρώσουμε όλη την όψη του κτηρίου αλλά και το εσωτερικό του έτσι ώστε να είναι σε ευθεία ευθυγράμμιση με αυτό που συμβολίζει η αλλαγή στο εξωτερικό του.

Η υπεράσπιση της πατρίδας μας είναι απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία τους. Την επόμενη 12ετία οι δεσμευμένοι πόροι ξεπερνούν τα 28 δισ. Ευρώ.

Έχουμε ήδη αποκτήσει αναβαθμισμένα μαχητικά Rafale, F16 Viper, σύντομα αεροσκάφη F-35. Μία αεροπορία που έχει πλέον στρατηγική αποτρεπτική υπεροχή. Το Πολεμικό Ναυτικό εκσυγχρονίζεται με τος φρεγάτες Belharra. Όλα αυτά ενώ προωθούμε πολλά μη επανδρωμένα μέσα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενδυναμώνονται και εκσυγχρονίζονται όσο ποτέ».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είπε μεταξύ άλλων: «Η εξέλιξη ενός κτηρίου θεσμού συνιστά αλλαγή και πρόοδο. Η νέα όψη του κτηρίου εκφράζει τη νέα εικόνα των ενόπλων δυνάμεων. Σηματοδοτεί τη μεγάλη μεταρρύθμιση Ατζέντα 2030 με την οποία υλοποιούμε αλλαγές στις δομές.

Η νέα εικόνα δεν είναι αισθητική παρέμβαση, αλλά ο συμβολισμός της προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Αλλαγή φιλοσοφίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Μπορούμε να σκεφτούμε έξω από το άσχημο τσιμεντένιο κουτί όπως αυτό που ήταν το κτήριο επί δεκαετίες.

Η νέα εικόνα συμβολίζει την προσαρμογή στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις. Εξέλιξη και αλλαγή φιλοσοφίας του θεσμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Όταν τα ανακοίνωσα για πρώτη φορά πριν δύο χρόνια φαίνονταν αδιανόητα. Όπως ότι η χώρα θα κατασκεύαζα τα δικά της ελληνικά drones. Αυτά είναι μόνο η αρχή.

Το μνημείο δεν είναι ένα μνημείο ταφικής τέχνης. Είναι άνωση, ανάταση, ανάταξη. Το ευθύ μέταλλο απεικονίζει τη σιγουριά και τη δωρικότητα που μας οδηγεί στο μέλλον. Οι κατακόρυφες έχουν κατεύθυνση τον ουρανό, το μέλλον. Θυμίζουν τη φουστανέλα αλλά και τους αρχαιοελληνικούς κίονες».

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στον διαγωνισμό για τη συντήρηση του Αγνώστου Στρατιώτη: «Σύντομα θα υπάξει διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς. Αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον Άγνωστο Νεκρό της Ελλάδας».

Ο αρχιτέκτονας του έργου, Κώστας Βαρώτσος, είπε: «Όταν ο υπουργός με φώναξε πρώτη φορά είχα φοβία τι θα συναντήσω, ήταν για εμένα μία εμπειρία. Με μεγάλη μου έκπληξη έγινε το θαύμα. Όλοι οι άνθρωποι εδώ στο Γενικό Επιτελείο αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια. Ήταν όλοι να κάνουμε μία πολιτισμική πρόταση στην Αθήνα και ευρύτερα στην Ελλάδα.

Μου έδωσαν τα ονόματα των 121.000 νεκρών που έπεσαν για να είμαστε εμείς εδώ και να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Δεν ήθελα να τα βάλω σε έναν τάφο, ήθελα να αιωρούνται, σας καλώ φεύγοντας να περάσετε από το μνημείο και να τους δείτε. Μόνο ο στρατός μπορεί να καταδείξει πόσο σημαντική είναι η ειρήνη γιατί ο στρατός ξέρει τι σημαίνει πόλεμος.

Το κτήριο αυτό πατάει πάνω στην αρχαιοελληνική ιστορία με τος πτυχώσεις του. Είναι ένα ανοιχτό κτήριο, ένα φωτεινό κτήριο και δεν κρύβει πράγματα. Θέλω να καταλήξω με ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους παράγοντες που εργάστηκαν για αυτά τα δύο έργα. Θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό που έλαβε το ρίσκο να καλέσει εμένα να κάνω αυτά τα έργα».

Ο πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, τόνισε: «Η νέα βιοκλιματική όψη είναι στραμμένη προς τα 121.000 ονόματα των πεσόντων του Έθνους. Από εδώ εξακτινώνεται σε όλη την επικράτεια σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Είμαι υπερήφανος γιατί αυτό το επιτελικό κέντρο δημιουργήθηκε από ελληνικά χέρια».

Είναι η πρώτη φορά μετά το 1977 που γίνεται μια τέτοιας έκτασης παρέμβαση και μετά τη σημερινή τελετή ξεκινούν και οι εργασίες στο εσωτερικό του Πενταγώνου καθώς είναι ένα κτήριο που άρχισε να κατασκευάζεται το 1952.

Η νέα πρόσοψη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο αρχιτεκτονικό σύνολο που περιλαμβάνει το μνημείο Κιβωτός Εθνικής Μνήμης του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου, το οποίο φέρει χαραγμένα τα ονόματα 121.692 πεσόντων των εθνικών αγώνων.

Το έργο καλύπτει τη νότια πρόσοψη μήκους 340 μέτρων, με 730 κάθετες σειρές λευκών περσίδων αλουμινίου ύψους 30,5 μέτρων, σχεδιασμένων να βελτιώνουν τη θερμική συμπεριφορά του κτηρίου και να προσφέρουν ενιαία αρχιτεκτονική ταυτότητα.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια ενεργειακή αναβάθμιση - παρέμβαση σε ένα παλαιό κτήριο, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Το νέο έργο στο κεντρικό κτήριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων, αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας, καθώς είναι ορατό σε όσους κινούνται επί της Λεωφόρου Μεσογείων, μία από τις πλέον κεντρικές λεωφόρους.

Η Κιβωτός Εθνικής Μνήμης εγκαινιάστηκε στις 26 Μαρτίου του 2025. Μια κιβωτός από διαφανείς γυάλινες κολόνες ύψους έως έξι μέτρων, που διαπερνώνται από το φως, φέρει χαραγμένα τα ονόματα των 121.692 πεσόντων στους Εθνικούς Αγώνες της Ελλάδας.

