Δημοσκόπηση Interview: Το «χάος» προηγείται στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος»

Μικρές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό αποτυπώνονται στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 23,8%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 13%.

Τη μεγαλύτερη φθορά εμφανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας ένα 2,6% (από 4,4% τον Σεπτέμβριο). Η Ελληνική Λύση υποχωρεί στο 6,4% (από 7,5%), ενώ το ΚΚΕ πέφτει στο 5,8% (από 6,1). Η Πλεύση Ελευθερίας τοποθετείται στο 5,4% (από 6,4%).

Αίσθηση προκαλεί και η απάντηση που δίνει ο κόσμος στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», με το 42% των ερωτηθέντων να απαντά «το χάος», έναντι 30% που επιλέγουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τα ποσοστά των κομμάτων σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του Σεπτεμβρίου

-ΝΔ: Παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη στο 23,8% (από 23,9%).

-ΠΑΣΟΚ: Διατηρείται στη δεύτερη θέση με 13% (από 13,2%).

-Ελληνική Λύση: Υποχωρεί στο 6,4% (από 7,5%).

-ΚΚΕ: Μικρή πτώση στο 5,8% (από 6,1%).

-Πλεύση Ελευθερίας: Σημαντική μείωση στο 5,4% (από 6,4%), κάτι που δείχνει απώλεια δυναμικής μετά την άνοδο του καλοκαιριού.

-Κίνημα Δημοκρατίας: Σταθερά στο 4%.

-Φωνή Λογικής: Αύξηση στο 4% (από 3,5%).

-ΜέΡΑ25: Κερδίζει οριακά έδαφος στο 3,5% (από 3,4%).

-ΣΥΡΙΖΑ: Σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση στο 2,6% (από 4,4%).

-Νέα Αριστερά: Πέφτει στο 1,6% (από το 2%).

-Νίκη: Στο 1,2% (από 1,0%).

«Μητσοτάκης ή Χάος»

Στη δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC η πλειοψηφία των πολιτών (42%) προτιμά το «χάος» αντί του Κυριάκου Μητσοτάκη (30%). Το 28% απαντά «Άλλο», υποδεικνύοντας τη διάθεση για εναλλακτικές λύσεις, όπως συνασπισμοί ή οικουμενικές κυβερνήσεις.

Η κατανομή των απαντήσεων δείχνει ότι η επίκληση της σταθερότητας δεν έχει πλέον την ίδια απήχηση, καθώς ένα σημαντικό μέρος των πολιτών φαίνεται να αναζητά εναλλακτικές μορφές πολιτικής εκπροσώπησης.

«Εκλογές ξανά» σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας

Την ίδια στιγμή, η των πολιτών προτιμά την επανάληψη της κάλπης από μια συνεργασία κομμάτων, γεγονός που αποτυπώνει τη δυσπιστία απέναντι στη σταθερότητα των συνεργασιών. Το 45% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα προτιμούσε να διεξαχθούν νέες εκλογές, έναντι του 22% που επιλέγει τη συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, σενάριο που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αποδοχή.

Ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά οι συνδυασμοί ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά (9%), ΝΔ – Φωνής Λογικής (7%), ενώ τα σενάρια ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ – Ελληνική Λύση – Φωνή Λογικής και ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά – ΜέΡΑ25 συγκεντρώνουν από 3% το καθένα.

Πηγή: ethnos.gr