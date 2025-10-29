Ο εμφυλιοπολεμικός ανταγωνισμός της κυβέρνησης με τον Σαμαρά και το β΄ ημίχρονο της συνάντησης Μητσοτάκη-Δένδια

Μία μέρα έλειψε η στήλη και πιάνοντας να γράψω το σημερινό κομμάτι, αντελήφθην πως μέσα σε 48 ώρες έσπασε το «δεξιόμετρο» και μαζί του και το «γραφικόμετρο».

Μέσα σε λίγες ώρες κυβερνητικοί παράγοντες, ένας πρώην πρωθυπουργός και κάτι επίδοξοι αναλυτές, όλοι τους ένοικοι της «γαλάζιας πολυκατοικίας» ανταγωνίζονταν ποιος θα πετάξει την μεγαλύτερη μπαλαφάρα για να εντυπωσιάσει του «κυρ-Παντελήδες» και να αρπάξει τον τίτλο του αγνού δεξιού.

Όλα αυτά, βέβαια, δεν αποτελούν απλά μια εσωτερική διαπάλη εντός της Δεξιάς, το πράγμα είναι πιο σοβαρό, έχει παρελθόν και -απ' ό,τι φαίνεται- μέλλον.

Παρά το γεγονός πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται δημόσια ως διαπρύσιος κήρυκας της σταθερότητας και της μετριοπάθειας, όλη η υπόλοιπη κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον βλακώδη τραμπουκισμό στον Μάκη Βορίδη και την οικογένειά του στην Κρήτη έριξε οχετό ενάντια στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα την Αριστερά.

