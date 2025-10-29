Σόου της Λατινοπούλου: «Ζήτω ο Μεταξάς - Σκουπίδια εκπαιδευτικοί, να απολυθούν» (vid)

Τον Ιωάννη Μεταξά αποθέωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, σε τηλεοπτικό της σόου στο Action 24. Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», με το που πήρε τον λόγο, είπε «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω ο Μεταξάς» και στη συνέχεια υποστήριξε ότι «ο λαός ακολούθησε τον Ιωάννη Μεταξά στον πόλεμο, αφότου ο "φωτισμένος" ηγέτης είπε το "ΟΧΙ"».

Όταν ο δημοσιογράφος Σεραφείμ Κοτρώτσος τής επεσήμανε ότι «το ΟΧΙ στους Ιταλούς δεν το είπε μόνο ο Ιωάννης Μεταξάς αλλά ολόκληρος ο ελληνικός λαός», με την κ. Λατινοπούλου να απαντά: «Η ιστορία είναι μία. Ο Μεταξάς είπε στον Ιταλό πρέσβη ΟΧΙ και ο λαός τον ακολούθησε στον πόλεμο. Ο Μεταξάς ήταν αυτός που είπε πρώτος το ΟΧΙ».

Λίγο αργότερα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου μίλησε προσβλητικά για εκπαιδευτικούς που, όπως ισχυρίστηκε, «βάλλουν εναντίον της πατρίδας και των εθνικών μας εορτών» και πρόσθεσε ότι «θα έπρεπε να απολυθούν».

«Είναι σκουπίδια που δεν σέβονται τη σημαία μας και προσβάλλουν τη μνήμη των ηρώων μας» είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Πηγή: ethnos.gr