Σόου της Λατινοπούλου: «Ζήτω ο Μεταξάς - Σκουπίδια εκπαιδευτικοί, να απολυθούν» (vid)

Όταν ο δημοσιογράφος Σεραφείμ Κοτρώτσος τής επεσήμανε ότι «το ΟΧΙ στους Ιταλούς δεν το είπε μόνο ο Ιωάννης Μεταξάς αλλά ολόκληρος ο ελληνικός λαός», με την κ. Λατινοπούλου να απαντά: «Η ιστορία είναι μία. Ο Μεταξάς είπε στον Ιταλό πρέσβη ΟΧΙ και ο λαός τον ακολούθησε στον πόλεμο. Ο Μεταξάς ήταν αυτός που είπε πρώτος το ΟΧΙ».
Λίγο αργότερα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου μίλησε προσβλητικά για εκπαιδευτικούς που, όπως ισχυρίστηκε, «βάλλουν εναντίον της πατρίδας και των εθνικών μας εορτών» και πρόσθεσε ότι «θα έπρεπε να απολυθούν».
«Είναι σκουπίδια που δεν σέβονται τη σημαία μας και προσβάλλουν τη μνήμη των ηρώων μας» είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
Πηγή: ethnos.gr