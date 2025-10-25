Παραιτήθηκε ο διευθυντής του Ν. Ανδρουλάκη μετά την αποκάλυψη των αποθεωτικών σχολίων για Μητσοτάκη

Παραιτήθηκε ο διευθυντής Ανδρουλάκη μετά την αποκάλυψη των αποθεωτικών σχολίων για Μητσοτάκη.

Η ανακοίνωση του κ. Παπαβασιλείου:

«Από το 1974 ως και σήμερα υπήρξα συνεπές και αμετακίνητο μέλος του ΠΑΣΟΚ στηρίζοντας όλους τους Προέδρους του.

Δεν αποστασιοποιήθηκα ποτέ από τον αγώνα του κόμματος μας να ξαναβρεθεί στα πλατιά κοινωνικά και πολιτικά του όρια ανταποκρινόμενο στο αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Έναν αγώνα που πλέον αντιστοιχίζεται με το αίτημα των πολιτών για αλλαγή πορείας και ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.

Η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική είναι από χέρι χαμένη.

Γιατί είναι αντιληπτό ότι 2 σχόλια μου πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική του σπαταλά τις ευκαιρίες της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε δύο φορές την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τελικά θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, των σκανδάλων και της απαξίωσης των δημοκρατικών θεσμών.

Επειδή δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπέβαλα την παραίτηση μου, η οποία και έγινε δεκτή.

Θα συνεχίσω να είμαι παρών στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή απο όποια θέση μου ζητηθεί».

Τα αποθεωτικά σχόλια του διευθυντή του Ανδρουλάκη

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην, πλέον, διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργος Παπαβασιλείου, αποθέωνε έως πρόσφατα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Παπαβασιλείου με δημόσιες αναρτήσεις του στα προσωπικά του social media είχε γράψει κολακευτικές αναφορές τόσο για τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και για τους Νίκο Δένδια και Γρηγόρη Δημητριάδη.

Στις 2 Νοεμβρίου του 2020, ο κ. Παπαβασιλείου έγραφε, με αφορμή τα περιστατικά βίας σε πανεπιστήμια: «Εξαιρετικός Μητσοτάκης, για το φασιστικό παρακράτος των πανεπιστημίων με αριστερό προσωπείο».

Τον Ιούνιο του ίδιου έτους έκανε repost ανάρρηση της ομάδας Αλήθειας ειρωνευόμενος κινητοποιήσεις φοιτητών αριστερών σχημάτων.

Στις 7 Απριλίου 2021, ο νέος διευθυντής του γραφείου Ανδρουλάκη αποθέωνε τον τότε γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, για το γεγονός ότι είχαν συγχωνευτεί 25 πιστοποιητικά από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης. «Επιτέλους υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι, μπράβο!» έγραφε.

Ποιος είναι ο Παπαβασιλείου

Ο κ. Παπαβασιλείου είναι μηχανικός και ασχολήθηκε με θέματα χαρτογραφίας, κτηματολογίου, συγκοινωνιακών μελετών και GIS. Εκλεγόταν στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επί 21 συναπτά χρόνια και διετέλεσε Αντιπρόεδρος του. Ομόφωνα εξελέγη για τρεις θητείες Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ. Ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθήνας (1990-1993).

Πηγή: iefimerida.gr