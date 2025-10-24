Ο συνεργάτης του Βορίδη που υπερασπίζεται συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η απόπειρα του Δένδια για ελιγμό

Αρχές Αυγούστου ήταν όταν σας έγραφα από αυτή την στήλη να κρατήσετε το όνομα «Θοδωρής Καραγιάννης». Πρόκειται για έναν δικηγόρο και πρώην συνεργάτη του Μάκη Βορίδη, όταν εκείνος θήτευε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Καραγιάννης, μου έλεγαν τότε κάποιες πηγές μου από την αντιπολίτευση, πως βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών επειδή φέρεται να έπαιζε ρόλο στις υποθέσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις μοιρασιές εκτάσεων.

Ο Καραγιάννης που λέτε, όμως, δεν έμεινε μακριά από τα αγροτικά. Τουναντίον, τον συναντάμε τις τελευταίες μέρες ως συνήγορο συλληφθέντων, που φέρονται να είχαν εισπράξει παρανόμως περίπου πέντε εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσέξτε τη σύνδεση: Πρώην στενός συνεργάτης του Βορίδη υπερασπίζεται συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εκτίθενται

Θα σκεφτείτε οι πιο καλόπιστοι, «δικηγόρος με ειδίκευση στα αγροτικά είναι, δουλεύει ο άνθρωπος». Ναι, θα πω εγώ. Αλλά τόσοι δικηγόροι υπάρχουν εκεί έξω, γιατί οι συλληφθέντες της τελευταίας εσοδείας, προσλαμβάνουν το πρώην δεξί χέρι του Βορίδη; Να θυμίσω επίσης πως ο Καραγιάννης υπερασπίστηκε και τους άλλους αγρότες, εκείνους που καταδικάστηκαν το καλοκαίρι για παράνομες επιδοτήσεις.

