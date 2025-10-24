Στα χαρακώματα Δένδιας και Δούκας: Σε ιδιώτες η καθαριότητα του Αγνώστου Στρατιώτη - «Καλή τύχη»

Η αντιπαράθεση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τον Χάρη Δούκα για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη﻿ έφερε την απόφαση του ΥΠΕΘΑ για ανάθεση του καθαρισμού σε ιδιώτες.

Μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε συναντήσεις στο Πεντάγωνο με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αλλά και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, προκειμένου να συντονιστούν με τον καλύτερο τρόπο οι αρμοδιότητες του δήμου και των δύο υπουργείων που σχετίζονται με το μνημείο.

«Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε διαδοχικές συναντήσεις σήμερα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αντικείμενο των συναντήσεων αποτέλεσε ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη».

Ωστόσο, μετά τη συνάντηση Δένδια-Δούκα, ο δήμαρχος Αθηναίων διαχώρισε πλήρως τη θέση του και, αποποιούμενος κάθε ευθύνη, έριξε το «μπαλάκι» στην κυβέρνηση.

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη», έγραψε στο Facebook.

Λίγες ώρες αργότερα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας απάντησε στον Χάρη Δούκα και μέσω ανακοίνωσής του έκανε γνωστό ότι θα αναθέσει σε τρίτο φορέα την καθαριότητα του μνημείου.

«Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν ''η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση'', το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Απάντηση Δούκα σε ΥΠΕΘΑ: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται

Άμεση ήταν η απάντηση του δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος επανέλαβε τη θέση ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα του μνημείου, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο προκύπτει από την κυβερνητική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

«Χθες (σ.σ. την Τετάρτη), η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σήμερα (σ.σ. την Πέμπτη), το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται», ανέφερε ο Χάρης Δούκας σε δήλωσή του.

«Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων»

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν άφησε αναπάντητη τη δήλωση του δημάρχου Αθηναίων αναφορικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση του υπουργείου.

Αναλυτικά:

«Αναφορικά με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνει το προφανές:

H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί.

Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής.

Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους».

Πηγή: iefimerida.gr