Απάντηση Δούκα στο υπ. Άμυνας: «Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται»

Ο Χάρης Δούκας σχολίασε την τοποθέτηση του υπουργείου Άμυνας για την καθαριότητα στο μνημείο του ﻿Άγνωστου Στρατιώτη.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως ο δήμαρχος Αθηναίων με την προηγούμενη δημόσια τοποθέτησή του έθεσε τον δήμο εκτός κάδρου για την καθαριότητα στο μνημείο και γι' αυτό θα αναθέσει σε εταιρεία τον ρόλο αυτό.

Ο Χάρης Δούκας από την πλευρά του, με νέα ανακοίνωση, μιλάει για σύγχυση μεταξύ υπουργείου και κυβέρνησης.

«Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…» σχολίασε ο Χάρης Δούκας.

Πηγή: iefimerida.gr