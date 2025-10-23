Άγνωστος Στρατιώτης: Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναθέτει σε τρίτο την καθαριότητα - Αιχμές κατά Δούκα

Σε τρίτο αναθέτει την καθαριότητα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αφήνοντας αιχμές κατά του Χάρη Δούκα.

Η απόφαση έρχεται μετά το μήνυμα που είχε στείλει ο δήμαρχος Αθηναίων στον Νίκο Δένδια, στον οποίο είχε ευχηθεί «καλή τύχη» σχετικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ότι «η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων».

«Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν "η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση", το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας» καταλήγει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: ethnos.gr