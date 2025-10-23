«Πόρτα» Δούκα στον Δένδια για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: «Καλή τους τύχη»

Τη πρόθεσή του να… απέχει από τα όσα διαδραματίζονται αλλά και εκείνα που πρόκειται να γίνουν στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, εκφράζει δημόσια, εμμέσως πλην σαφώς, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος συναντήθηκε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Με το υπουργείο Άμυνας να αναλαμβάνει πλέον και με τη «βούλα» τη φροντίδα και συντήρηση του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε διαδοχικά με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αντικείμενο των συναντήσεων ήταν σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, «ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

Ο Χάρης Δούκας, το απόγευμα της Πέμπτης (23/10/25) με μια ανάρτησή του, «εύχεται»… «καλή τύχη» στους αρμόδιους για το μνημείο, δηλώνοντας ξεκάθαρα τη θέση του να… απέχει. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Χάρης Δούκας αρνείται ότι πλέον η καθαριότητα είναι δική του αρμοδιότητα την ώρα που ο Νίκος Δένδιας από τη δική του πλευρά, επιμένει πως η καθαριότητα δεν είναι μεταξύ των αρμοδιοτήτων του υπουργείου του.

«Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη» γράφει χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει στην ομιλία του στη Βουλή απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι «ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, δεν καθάρισε ποτέ τον χώρο. Και δεν τον καθάρισε διότι ήθελε να κάνει και αυτός πολιτικό παιχνίδι. Τώρα αν ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι κάνοντάς σας αντιπολίτευση ή ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι γιατί βλέπει τον εαυτό του ως τον νέο ηγέτη της κεντροαριστεράς, δεν το γνωρίζω»…

