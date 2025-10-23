Δημοσκόπηση Pulse: Στο 15,5% το προβάδισμα της ΝΔ – Διχασμένοι οι πολίτες για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Τις απόψεις των πολιτών για την ακρίβεια, την τροπολογία για το μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη αλλά και τα ελληνοτουρκικά, καταγράφει η δημοσκόπηση της Pulse, που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/10/25) στο ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Pulse, το 84% των πολιτών που ρωτήθηκαν, δήλωσε ότι το πιο σημαντικό ή από τα πιο σημαντικά θέματα, είναι η ακρίβεια.

Για τις προϋποθέσεις που θέτει ο Πρωθυπουργός, για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, το 60% δήλωσε ότι είναι μια επαρκής κίνηση…

Για την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, συμφωνούν / μάλλον συμφωνούν οι πολίτες σε ποσοστό 46% ενώ το 44% έδωσε αρνητικές απαντήσεις.

Στο πώς θα αντιμετώπιζαν ένα νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, το 34% δήλωσε ότι θα το αντιμετωπίζει αρνητικά ενώ το 26% αδιάφορα. Θετικά, απάντησε το 11%…

Στην ερώτηση για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, οι περισσότεροι πολίτες θα το αντιμετώπιζαν αρνητικά (33%), αδιάφορα (32%) ουδέτερα (16%) και με ενδιαφέρον (7%).

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24%, το ΠΑΣΟΚ 11%, η Ελληνική Λύση 8%, Πλεύση Ελευθερίας και ΚΚΕ 7,5% και ΣΥΡΙΖΑ 5,5%

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 29%, το ΠΑΣΟΚ 13,5%, η Ελληνική λύση 10%, Πλεύση Ελευθερίας και ΚΚΕ από 9,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ 6,5%.

Η δημοσκόπηση έγινε το διάστημα μεταξύ 17 – 20 Οκτωβρίου, την παραμονή της έναρξης της συζήτησης στη Βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

