Βουλή: Ταύρος εν υαλοπωλείο η Κωνσταντοπούλου - Η επίθεση σε Μπακογιάννη και Γεροβασίλη

Απασφάλισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν διαπίστωσε ότι «πέρασε» με μεγάλη πλειοψηφία από τη Διάσκεψη των Προέδρων ο «χρονοκόφτης» και η απαγόρευση να… μιλά όποτε θέλει χάριν της διπλής ιδιότητάς της ως πρώην Προέδρου της Βουλής και αρχηγού κόμματος.

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία απολαμβάνει πολύ καιρό τώρα της ανοχής απέναντι στις ατέρμονες ομιλίες της, όταν είδε να χάνονται αφενός το ειδικό προνόμιό της να μιλά και με τις δύο ιδιότητές της και να μπαίνει «χρονοκόφτης» πια για όλους, έβαλλε εναντίον όλων, ΝΔ και αντιπολίτευσης, εντός της Διάσκεψης, που συμφώνησαν να εφαρμοστούν τα μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πέραν του ότι καταψήφισε μετά μεγάλης έντασης τα μέτρα... θέλησε να φωτογραφήσει και τη Ντόρα Μπακογιάννη επειδή δεν της άρεσε ο τρόπος που την κοίταξε, όταν η ίδια πάντως ξεκίνησε να μιλά για κείνη με σκαιό τρόπο.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, έκανε φραστική επίθεση προς την κυρία Μπακογιάννη εκτοξεύοντας κατηγορίες για την Siemens και και το τροχαίο έξω από τη Βουλή, από τον οδηγό της.

Εκείνη τη στιγμή, η βουλευτής της ΝΔ, η οποία κάθονταν ακριβώς μπροστά της, γύρισε και την κοίταξε επιμόνως, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να σηκώνει το κινητό της για να φωτογραφήσει την πρώην υπουργό.

Τότε παρενέβη οργισμένη η Όλγα Γεροβασίλη η οποία και είπε προς εκείνη ότι αυτό που κάνει είναι επίθεση.«Αυτό είναι απαράδεκτο! Τι είναι αυτά τα πράγματα; Αυτό είναι επίθεση.

Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη Διάσκεψη;» είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου άρχισε να φωνάξει και προς εκείνη:

«Τέτοια είσαι κι εσύ. Τους καλύπτεις!».

Η Ντόρα Μπακογιάννη, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφώνησε «υστερική» την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ εκείνη εξακολούθησε να της επιτίθεται.

Ταυτοχρόνως… έλουσε και όλη την Αντιπολίτευση με χαρακτηρισμούς και ισχυρισμούς ότι «ξεπλένει» την κυβέρνηση, ενώ έκανε λόγο και για «φασίστες».

Κατά πληροφορίες, η ίδια επιτέθηκε και στο ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά, ενώ παρενέβη και η βουλευτής Πέτη Πέρκα, που είπε ευθαρσώς προς την κυρία Κωνσταντοπούλου: “Ο τρόπος σας πολλές φορές δεν μας αφήνει να σας στηρίξουμε».

