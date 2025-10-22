Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 15,9 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Το 24% θα ψήφισε ένα νέο κόμμα Τσίπρα

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ξεκάθαρη πρωτιά έναντι του ΠΑΣΟΚ με 15,9 μονάδες σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Metron Analysis, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μετρήσεις για νέο κόμμα από Τσίπρα και Σαμαρά.

Παράλληλα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis η ακρίβεια και η οικονομία παραμένουν τα μεγαλύτερα προβλήματα των πολιτών ενώ αν αύριο είχαμε εκλογές εννιά κόμματα θα κέρδιζαν την είσοδό τους στη Βουλή.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 28,7% έναντι του ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί με 12,8%.

Η Ελληνική Λύση έχει ποσοστό 11,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,9%, το ΚΚΕ 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,9%, η Φωνή Λογική 3,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%.

Ακολουθούν η Νίκη με 2,8%, η Νέα Αριστερά με 2%, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με 1% και οι Σπαρτιάτες με 0,5%.

Τα λοιπά κόμματα έχουν ποσοστό 5,8%.

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα

Οριακά ανοδική τάση καταγράφεται στην δυνητική πρόθεση ψήφου για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα – αν και δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως- δημιουργώντας νέα δεδομένα για το πολιτικό σκηνικό στη χώρα, συνδυαστικά με το πιθανολογούμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά που καταγράφει πρόθεση ψήφου για είσοδο στη Βουλή με ρυθμιστικό ρόλο.

Οι πολίτες εκτιμούν ότι ένα κόμμα Τσίπρα θα ταράξει θετικά (38%) τα λιμνάζοντα πολιτικά νερά. Το ενδιαφέρον είναι ότι θετική επίπτωση βλέπουν 3 στους δέκα κεντρώους (35%), κεντροδεξιούς (30%), και δεξιούς (28%).

Το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας έχει μειωμένη απήχηση (36%) ενώ οι πολίτες ζητούν με συντριπτική πλειοψηφία πολιτική αλλαγή (63%).

Οι πολίτες εξακολουθούν να έχουν παγιωμένη αντίληψη ότι η χώρα πορεύεται σε λάθος κατεύθυνση σε ποσοστό 69%.

Η ακρίβεια παραμένει- αν και καταγράφεται οριακή πτώση- το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα των πολιτών σε ποσοστό 44%. Δηλαδή, ένας στους δύο πολίτες θεωρεί ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ενώ για περισσότερους από έναν στους τρεις πολίτες η οικονομία αποτελεί επίσης σημαντικότερο πρόβλημα.

Συνδυαστικά, αυξάνεται ως σημαντικό πρόβλημα η κρίση θεσμών (από 16% σε 22%), όπως η έλλειψη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη λόγω παρεμβάσεων στο έργο της και η ανασφάλεια των πολιτών λόγω κυβερνητικής ανεπάρκειας (από 8% σε 12%). Πάντως, παρά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαφθορά ως πρόβλημα παραμένει στην 4η θέση με το ίδιο ποσοστό (13%), το οποίο δεν είναι όμως, αμελητέο.

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αξιολογούνται αρνητικά από τους πολίτες (7 στους 10) – αυξάνονται οριακά οι αρνητικές γνώμες για την κυβέρνηση και μειώνονται οριακά για τον κ. Μητσοτάκη από τον περασμένο μήνα – ενώ οι αρνητικές αξιολογήσεις για την αξιωματική αντιπολίτευση και τον κ. Ανδρουλάκη προέρχονται από τους 8 στους δέκα πολίτες.

Ο «Κανένας» έχει παγιωθεί ως καταλληλότερος με 34% με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ακολουθεί στο 25%. Από 6% συγκεντρώνουν Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Αλέξης Τσίπρας φθάνει το 5%.

Πολύ πιθανό και πιθανό να ψηφίσουν κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 24%, με άνοδο μίας μονάδας στο πολύ πιθανό από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ μειώνεται το απίθανο κατά 2 μονάδες (από 60% σε 58%). Αν και οι Αριστεροί και Κεντροαριστεροί αποτελούν τη βασική δεξαμενή των ψηφοφόρων είναι αξιοσημείωτο ότι στους κεντρώους το ποσοστό φθάνει το 19%, και τους Κεντροδεξιούς και Δεξιούς το 12%.

Η ακτινογραφία των πιθανών ψηφοφόρων Τσίπρα δείχνει ότι παίρνει 8% από τους ψηφοφόρους της ΝΔ, 12,1% από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ,της Πλεύσης Ελευθερίας, των Αναποφάσιστων, 11,9% από του ΠΑΣΟΚ, 10,7% από άκυρο, λευκό και κανένα.

Χαμηλότερη από το κόμμα Τσίπρα είναι η πιθανότητα για στήριξη ενός κόμματος του κ. Σαμαρά αλλά αν δημιουργηθεί θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό. Πολύ πιθανό και πιθανό να το ψηφίσει είναι το 12% με την κύρια δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων να κινείται στο δεξιό φάσμα. Δύο στους δέκα δεξιούς (21%), και κεντροδεξιούς (20%) θα το ψήφιζαν ενώ από το κέντρο το ποσοστό φθάνει το 13%.

Όμως, ο κύριος όγκος τους προέρχεται από τη ΝΔ (20,6%), τους Αναποφάσιστους (14,6%), Άκυρο – Λευκό – Κανένα (11,6%), Ελληνική Λύση (11,2%), ΠΑΣΟΚ (11%), Φωνή Λογικής (6,6%) και Πλεύση Ελευθερίας (6,1%).

Οι πολίτες είναι διχασμένοι αν πρέπει να γίνουν πρόωρες εκλογές, με το 48% να επιθυμεί εξάντληση της τετραετίας και το 49% να θέλει να στηθούν κάλπες.

