Άγνωστος Στρατιώτης: Ψηφίστηκε με 159 «Ναι» η τροπολογία

Με 159 «Ναι» υπερψηφίστηκε από τη Βουλή η τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, το απόγευμα της Τετάρτης (22.10.25).

Την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη ψήφισε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος έφτασε στη Βουλή λίγο πριν την ψηφοφορία.

Σημειώνεται ότι σχεδόν ταυτόχρονα με την άφιξη του Νίκου Δένδια στο Κοινοβούλιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης σε «πηγαδάκι» δεν χαρίστηκε στον συνάδελφό του και όταν ρωτήθηκε αν ο ίδιος θα μιλούσε στην συζήτηση υποστηρίζοντας δική του τροπολογία είπε:

«Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω εγώ σε δική μου τροπολογία είναι όχι μόνο να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα και να έχω απώλεια συνείδησης».

