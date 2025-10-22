Τα καντηλάκια του ΙΚΕΑ που δεν αρέσουν στη Ντόρα και η υπόκλιση Μητσοτάκη

Άκουσα χτες την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη τη Βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Ήταν προφανές πως ήθελε να στήσει καυγά με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με στόχο παράλληλα να χαϊδέψει τα αυτιά του σκληρού δεξιού ακροατηρίου των «νοικοκυραίων» και να ρίξει «στα σχοινιά» τον Νίκο Δένδια.

Όσο τον άκουγα μάλιστα να λέει πως είναι απαράδεκτο να γίνονται «ακτιβισμοί» στον Άγνωστο Στρατιώτη, θυμήθηκα την εικόνα του ίδιου όταν τον περασμένο Μάρτιο πήγε μπροστά στα ονόματα των θυμάτων και υποκλίθηκε μπροστά τους, δτυο βδομάδες μετά τα μεγάλα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, που είχαν συγκλονίσει όλη την Ελλάδα και είχαν κλονίσει την κυβέρνησή του.

Θυμήθηκα μάλιστα το επικοινωνιακό επιτελείο του Μαξίμου να τρέχει να μοιράσει τις σχετικές φωτογραφίες και βίντεο για να παίξουν σε σάιτ και κανάλια. Άλλαξαν όμως οι καιροί, άλλες εισηγήσεις δίνουν τώρα οι επικοινωνιολόγοι και πλέον ο πρωθυπουργός της χώρας ασχολείται με το πώς το υπουργείο Άμυνας θα βάλει μια ιδιωτική εταιρία καθαρισμού να σβήσει τα ονόματα των νεκρών.

Αν δεν ακούσατε την ομιλία του Μητσοτάκη, μπορείτε να διαβάσετε την συνέντευξη που έδωσε η Ντόρα Μπακογιάννη στο Open.

Είπε ακριβώς τις ίδιες ατάκες, με εξαίρεση μία, που ήταν και η χειρότερη. «Το να σκύψω το κεφάλι μου μπροστά στα ονόματα των νεκρών είναι μια πράξη που τη νιώθουμε όλοι.

