Το «μήνυμα» Δένδια για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και η απουσία που συζητήθηκε (vid)

Σε.. θερμό κλίμα έγινε η χθεσινή συνεδρίαση στην Ολομέλεια για την τροπολογία, που αφορά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να συγκρούονται μετωπικά.

Αυτό πάντως που πυροδότησε συζητήσεις ήταν η απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από τη συζήτηση αλλά και η γραπτή δήλωση - με μηνύματα - που έκανε.

Η πολυσυζητημένη τροπολογία -που προκάλεσε τα πυρά της αντιπολίτευσης- ψηφίζεται σήμερα, ενώ έντονες είναι οι αντιδράσεις από συγγενείς των νεκρών της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Την τροπολογία υπογράφουν συνολικά επτά υπουργοί ανάμεσα τους και ο κ.Δένδιας, ο οποίος πάντως δεν πήγε χθες στην Ολομέλεια. Δεν πέρασε απαρατήρητο πως ο υπουργός το απόγευμα ήταν ακριβώς απέναντι από τη Βουλή, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, σε εκδήλωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού για την παρουσίαση της επετειακής έκδοσης με τίτλο «Ημερολόγιο Επιχειρήσεων Γενικού Στρατηγείου 1940–1941».

Να επισημανθεί εδώ πως με την τροπολογία η αρμοδιότητα λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη πηγαίνει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ την ευθύνη για την τήρηση της δημόσιας τάξης έχει η Ελληνική Αστυνομία. Μάλιστα όταν είχε γίνει γνωστή η συγκεκριμένη αλλαγή είχαν φουντώσει οι συζητήσεις για τη «μεταφορά» ενός σύνθετου θέματος στον κ. Δένδια και μάλιστα λίγο μετά τις δηλώσεις του στη Βουλή που πυροδότησαν συζητήσεις.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας του Π. Ρούτσι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε μιλήσει για το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει για τον θάνατο του παιδιού του. Η τοποθέτηση αυτή είχε προκαλέσει συζητήσεις, ενώ είχε υπάρξει επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Χθες ο Νίκος Δένδιας επέλεξε να τοποθετηθεί με μια γραπτή δήλωση, εκπέμποντας …μηνύματα. Ειδικότερα σημείωσε πως το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι «χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ' εαυτό». Παράλληλα τρία σημεία της δήλωσης του είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον :

-Η αναφορά σε πρόσφατη τοποθέτηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας πως ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πως θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.

-Η επισήμανση πως «μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης» και πως ο πρωθυπουργός «με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα».

-Το μήνυμα πως «το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί» και πως «το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας»

Τι επισημαίνεται από την κυβέρνηση

Κυβερνητικές πηγές υπενθύμιζαν χθες πως η ΝΔ κατέβηκε στη Βουλή συγκροτημένα με 7 συναρμόδια υπουργεία (Αμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Οικονομίας, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος) να δείχνουν εμπράκτως τη στάση τους συνυπογράφοντας την σχετική τροπολογία. Σημείωναν δε με νόημα πως : από τη στιγμή, που θα γίνει νόμος του κράτους όσοι έχουν τη σχετική αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη για να περιφρουρήσουν την εφαρμογή τους.

Να επισημανθεί εδώ πως κατά την διάρκεια της χθεσινής συζήτησης στη Βουλή δεν έλειψαν οι αιχμηρές αναφορές από την αντιπολίτευση στο γεγονός πως απουσίαζε ο κ. Δένδιας. Με τον πρωθυπουργό να απαντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ λέγοντας «ο κ. Δένδιας συνυπέγραψε την τροπολογία. Αν πιστεύετε ότι διαφωνούσε φαντάζομαι ότι δεν θα την συνυπέγραφε, έτσι δεν είναι;»

Τι «έδειξε» η χθεσινή συζήτηση

Τρία είναι τα βασικά συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από την χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για την στρατηγική της κυβέρνησης. Ειδικότερα:

-Ο πρωθυπουργός επέλεξε να τοποθετηθεί ο ίδιος στη Βουλή για την τροπολογία, ενδεικτικό της έμφασης που δίνεται στο συγκεκριμένο θέμα. « Τα μέτρα για την ανάδειξη και την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη δεν ήταν μία εύκολη απόφαση, ήταν όμως μία απαραίτητη επιλογή » σημείωσε και επεσήμανε «αφορούν έναν χώρο τον οποίον υποθέτω συμφωνούμε όλοι ότι τον θεωρούμε ιερό. Έναν χώρο που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, δεν ανήκει σε καμία οργάνωση, δεν ανήκει σε κανένα πρόσωπο. Εδώ και σχεδόν έναν αιώνα αποτελεί τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του και αυτός ο χαρακτήρας πρέπει να διατηρηθεί».

-Η κυβέρνηση δεν θέλει να αφήσει αναπάντητα τα πυρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγορεί πως επιδίδονται σε μια τεχνητή απόπειρα διχασμού της κοινωνίας. Είναι ενδεικτική η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη πως: είναι ακατανόητη η στάση ενός τμήματος τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, που συντάσσεται πάλι σε αυτό το παράδοξο «μέτωπο της άρνησης».

-Με το βλέμμα στραμμένο σε ένα κεντρώο κοινό - το οποίο πολιορκεί η Χαριλάου Τρικούπη - εντείνονται τα πυρά προς το ΠΑΣΟΚ. «Δεν περίμενα ακόμα μία φορά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συνταχθεί και να γίνει, δυστυχώς, παρακολούθημα των πιο ακραίων φωνών σε αυτό το κοινοβούλιο. Αλλά είναι δική σας επιλογή» επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη.

Πηγή: ethnos.gr