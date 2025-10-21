Ο λόγος πίσω από την εμμονή του Μαξίμου με τον Άγνωστο Στρατιώτη και οι ελιγμοί του Δένδια

Και τι δεν έχουμε ακούσει από τα κυβερνητικά χείλη το τελευταίο δεκαήμερο, από τη στιγμή δηλαδή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως η αρμοδιότητα για την «προστασία» του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη θα περάσει στο Υπουργείο Άμυνας.

Από επικλήσεις στον «ηρωισμό των Ελλήνων» μέχρι νουθεσίες για τι είναι αισθητικά πρέπον και από παρλάτες περί «τσαντιριών» μέχρι υστερίες περί «μπαχαλάκηδων». Και όπως πάντα συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, η πραγματική στόχευση της κυβέρνησης είναι πολύ πιο ταπεινή.

Το ζήτημα, λοιπόν, όπως ειπώθηκε χτες από το στόμα του Παύλου Μαρινάκη, είναι το ότι θα μπει τέλος σε «γκράφιτι, σπρέι, πανό». Καλά όλα αυτά, αλλά τίθεται αμέσως το ερώτημα ποιός θα καθαρίζει το μνημείο και το αν θα επιτρέπεται να εισέρχονται διαδηλωτές στο χώρο μπροστά στη Βουλή.

