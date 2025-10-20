Πλεύρης: «Το δημογραφικό δεν λύνεται από το μεταναστευτικό»

Το μεταναστευτικό δεν μπορεί να γίνει μέσο θεραπείας για το δημογραφικό σημείωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας ότι το δημογραφικό δεν είναι ένα αριθμητικό πρόβλημα.

Μιλώντας στην ΕΡΤNews, σημειώσε ότι «Το ότι μπορεί κάποιος μετανάστης σε μια διαδικασία ετών να ενσωματωθεί και να μπει στη λογική της πολιτογράφησης είναι μια φυσιολογική πορεία. Την πορεία την οποία μπορεί να έχει ένας μετανάστης που αρχικά θα πάρει μια άδεια διαμονής και μετά θα πολιτογραφηθεί. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι η λύση στο δημογραφικό».

Σημείωσε ότι δεν έχει πετύχει το μοντέλο ενσωμάτωσης στην Γαλλία, την Δανία και την Σουηδία. «Η Σουηδία τώρα, αλλάζει τον νόμο για την ιθαγένεια, όπως και η Γερμανία. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι που πρωτοστατεί ότι πρέπει να πάμε συνολικά σε σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Όλες αυτές οι χώρες είχαν μία εύκολη διαδικασία απόκτησης ιθαγένειας στα τρία χρόνια και τώρα έρχονται και αλλάζουν αυτό το μοντέλο γιατί καταλαβαίνουν και αυτές ότι δεν μπορεί το μεταναστευτικό να είναι λύση για το δημογραφικό και πρέπει να το διαχωρίσουμε», είπε χαρακτηριστικά

«Υπάρχουν μετανάστες που ενσωματώνονται και μετανάστες που δεν ενσωματώνονται», πρόσθεσε ο υπουργός και συνέχισε «κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι και αξιακό ζήτημα, ότι προφανώς όταν έχεις μια μετανάστευση πληθυσμών που έχουν ίδια αξιακά χαρακτηριστικά, ενδεχομένως η ενσωμάτωση είναι πιο εύκολη. Ο «ελέφαντας στο σαλόνι» είναι το Ισλάμ. Βλέπουμε ότι υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να ενσωματωθεί όταν έρχεται από χώρες οι οποίες έχουν πολύ σκληροπυρηνικό πλαίσιο και φονταμενταλισμό στο κομμάτι της θρησκείας», ανέφερε.

Πηγή: cnn.gr