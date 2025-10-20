Στη Βουλή αύριο ο πρωθυπουργός - Θα μιλήσει επί της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει από το βήμα της Βουλής επί της επίμαχης τροπολογίας για τη χρήση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, η οποία και αναμένεται να συζητηθεί το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) στην Ολομέλεια.

Να σημειωθεί πως νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 13:00, ο πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία του νέου κέντρου για μεταμοσχεύσεις και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου.

Την απόφαση για μεταφορά των αρμοδιοτήτων της συντήρησης του μνημείου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είχε ο ίδιος ανακοινώσει προ ημερών μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του, σημειώνοντας πως κατ' αυτόν τον τρόπο «η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας».

«Με νομοθετική ρύθμιση αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Όπως είχε σχολιάσει ο κ. Μητσοτάκης, με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα «για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε» και έθεσε, όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος ένα «εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις».

«Πρόκειται για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες. Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Άγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε. Και το κάνουμε» σημειώνει.

Πηγή: cnn.gr