Δημοσκόπηση MARC: Προβάδισμα 15,4% για τη ΝΔ – Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να εκφράσει καλύτερα την Κεντροαριστερά

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό, οι πολίτες που ρωτήθηκαν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης της MARC, απάντησαν σε ποσοστό 30,6% ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 8.5% στηρίζει την Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ το 7,3% τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Μεταξύ Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη οι πολίτες θα προτιμούσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ποσοστό 33,9%, τον Αλέξη Τσίπρα σε ποσοστό 24,3% ενώ τον Νίκο Ανδρουλάκη θα επέλεγε το 11,3%
Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 26,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,6%, η Ελληνική Λύση 7,5%, το ΚΚΕ 6,9% και ο ΣΥΡΙΖΑ 5,8%.
Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 30,5% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10,8%, η Ελληνική Λύση με 9,5%, το ΚΚΕ με 8,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 7%
Για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρο της Κεντροδεξιάς, οι πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 38,8% Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 13,1 στηρίζει τον Αντώνη Σαμαρα, το 12,7% τον Κυριάκο Βελόπουλο ενώ το 7,1% την Αφροδίτη Λατινοπούλου.
Για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστερας, οι πολίτες απάντησαν Αλέξης Τσίπρας σε ποσοστό 24%. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 12,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 12,6% και ο Σωκράτης Φάμελλος με 6,6%
