Δημοσκόπηση MARC: Προβάδισμα 15,4% για τη ΝΔ – Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να εκφράσει καλύτερα την Κεντροαριστερά

Στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της MARC, που παρουσιάστηκε στον ΑΝΤ1 το βράδυ της Δευτέρας (20/10/25) οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν στο ποιον βλέπουν καταλληλότερο για Πρωθυπουργό αλλά ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα την Κεντροδεξιά και την Κεντροαριστερά.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό, οι πολίτες που ρωτήθηκαν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης της MARC, απάντησαν σε ποσοστό 30,6% ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 8.5% στηρίζει την Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ το 7,3% τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Μεταξύ Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη οι πολίτες θα προτιμούσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ποσοστό 33,9%, τον Αλέξη Τσίπρα σε ποσοστό 24,3% ενώ τον Νίκο Ανδρουλάκη θα επέλεγε το 11,3%

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 26,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,6%, η Ελληνική Λύση 7,5%, το ΚΚΕ 6,9% και ο ΣΥΡΙΖΑ 5,8%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 30,5% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10,8%, η Ελληνική Λύση με 9,5%, το ΚΚΕ με 8,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 7%

Για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρο της Κεντροδεξιάς, οι πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 38,8% Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 13,1 στηρίζει τον Αντώνη Σαμαρα, το 12,7% τον Κυριάκο Βελόπουλο ενώ το 7,1% την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστερας, οι πολίτες απάντησαν Αλέξης Τσίπρας σε ποσοστό 24%. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 12,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 12,6% και ο Σωκράτης Φάμελλος με 6,6%

