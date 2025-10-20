Μητσοτάκης για ευρωπαϊκή άμυνα: «Μελλοντικές απειλές μπορεί να έρθουν από τον Νότο»

Το μήνυμα ότι τυχόν «μελλοντικές απειλές μπορεί να μη μας έρθουν από τας Ανατολάς, αλλά από τον Νότο» έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου των εννέα ηγετών των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «η Ευρώπη πρέπει να προστατεύει όλα τα κράτη μέλη της».

Την ίδια ώρα, όμως, επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας των κρατών - μελών των εννέα μεσογειακών χωρών στον τομέα της ενέργειας, τονίζοντας την ανάγκη οι χώρες της MED9 να επιταχύνουν την οικοδόμηση μιας ενεργειακής κοινής αγοράς.

«Πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα για μια κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Σύνοδος των MED9 ήταν η πρώτη συνάντηση ηγετών της ΕΕ μετά την υπογραφή της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα και διεξήχθη τρεις ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες. Ως εκ τούτου, στο επίκεντρο της βρέθηκε ο πόλεμος στη Γάζα.

Ταυτόχρονα, οι εννέα ηγέτες συζήτησαν ζητήματα ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, καθώς και το επόμενο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν η πρόεδρος της Κομισόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι ηγέτες της Ιταλίας (υπουργός Εξωτερικών Ταγιάνι), Ισπανίας, Κύπρου, Μάλτας, Πορτογαλίας, Κροατίας και της Σλοβενίας, αλλά και ο βασιλιάς της Ιορδανίας ως ειδικός προσκεκλημένος.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, από την πλευρά του, έφερε στην ατζέντα της Συνόδου την πρωτοβουλία για συνάντηση των παράκτιων χωρών της περιοχής (Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Τουρκίας και Λιβύης) με στόχο την επίλυση των ανοιχτών ζητημάτων, όπως της οριοθέτησης ΑΟΖ, της συνδεσιμότητας και του μεταναστευτικού.

Πηγή: cnn.gr