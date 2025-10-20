Οι πιέσεις στον Μητσοτάκη να «φάει» τον Τσιάρα και οι χάκερ που ταλαιπωρούν Κασσελάκη και Τζάκρη

Το Κίνημα Δημοκρατίας (ή για να συνεννοούμαστε το «Κόμμα Κασσελάκη») φαίνεται να χάνει το τρένο της εισόδου στη Βουλή. Και όπως λέει ο λαός, «όπου υπάρχει φτώχεια, υπάρχει και γκρίνια».

Η αντιπρόεδρος Θεοδώρα Τζάκρη, λοιπόν, δημοσίευσε μάλλον κατά λάθος στα social media ένα screenshot από το κινητό της με συνομιλία που είχε με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Αυτός την κατηγορούσε πως διχάζει τον κόσμο του κόμματος, αυτή τον κατηγορούσε πως δεν καταδέχεται να την συναντήσει και εκείνος ανταπαντούσε πως δεν είναι σε "mood" αυτήν την περίοδο. Λογικό ήταν οι οπαδοί και οι παρατηρητές του κόμματος να το αναπαράγουν, συνοδεύοντας αναρτήσεις τους με διάφορα (χιουμοριστικά) σχόλια και ερωτήματα.

Οι δυο πρωταγωνιστές, ο Κασσελάκης και η Τζάκρη, είπαν με δηλώσεις τους πως είναι αγαπημένοι και πως hackers της πείραξαν το κινητό. Ούτε σε κωμωδίες δεν παίζονται τέτοιες ιστορίες...

Διαβάστε περισσότερα στο XRAY του ethnos.gr