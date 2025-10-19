Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στην ανάρτηση Μητσοτάκη για εργασιακά και ακρίβεια

Δριμείες αντιδράσεις προκλήθηκαν από την αντιπολίτευση για την ανάρτηση του πρωθυπουργού για τα εργασιακά και την ακρίβεια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση στα social media, , έκανε λόγο για «ψευδείς ειδήσεις» περί 13ωρης εργασίας: «Η ρύθμιση αυτή ισχύει ήδη σε περιπτώσεις πολλαπλής απασχόλησης και επεκτείνεται μόνο κατ’ εξαίρεση, με συναίνεση του εργαζόμενου και σαφή όρια – έως τρεις ημέρες τον μήνα. Η άρνηση δεν μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση», τόνισε.

Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να καταργήσει τους νόμους της κυβέρνησης για τα εργασιακά, που αμφισβητούν τις κατακτήσεις ετών», σημειώνει στη δήλωση του ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Αντί ο Πρωθυπουργός να επενδύσει στην ποιότητα της εργασίας και τη στήριξη των μισθών ως εργαλεία αύξησης της παραγωγικότητας, επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής και απαξιωμένης εργασίας.[…] Ο συντάκτης της κυριακάτικης ανάρτησης του κ. Μητσοτάκη ας μην τον εκθέτει. Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου-σκούπα για το 13ωρο και την ελαστική εργασία», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Μπορείς να κοροϊδέψεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Παραδέχεται η κυβέρνηση ότι οι πολιτικές της των προηγούμενων ετών με “το καλάθι του νοικοκυριού”, “το καλάθι των Χριστουγέννων”, “το καλάθι του νονού” απέτυχαν; Δεν έχουμε ακούσει αυτοκριτική από τον κ. Μητσοτάκη», αναφέρεται.

Από την Πετρούπολη που παραβρέθηκε στα αποκαλυπτήρια προτομής του Άρη Βελουχιώτη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σημείωσε ότι «οι καθημερινές φιέστες που στήνουν ο κ. Μητσοτάκης και η κυβερνητική πλειοψηφία για να διαφημίσουν την πολιτική τους δεν μπορούν να κρύψουν τη μεγάλη ανέχεια των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων, την ακρίβεια, τη μεγάλη φοροληστεία, τις τεράστιες ελλείψεις στη δημόσια υγεία».

«Ποιος εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί υπερωρία, όταν ξέρει πως ο εργοδότης μπορεί να τον απολύσει ανά πάσα στιγμή; Αυτό δεν είναι “ευρωπαϊκός εκσυγχρονισμός”. Είναι εργασιακός μεσαίωνας», σημείωσε, από την πλευρά της η Νέα Αριστερά.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε ότι «είναι συνειδητή επιλογή του Κ. Μητσοτάκη να εξυπηρετεί με την αισχροκέρδεια και την υπερφορολόγηση τους πλουτοκράτες φίλους του και όχι τους φτωχούς πολίτες».

Πηγή: cnn.gr