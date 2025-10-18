Αιχμηρό σχόλιο Άδωνι για Κασσελάκη – Τζάκρη: «Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν ξανά»

Αίσθηση προκάλεσε το Σάββατο (18/10) η διαρροή ιδιωτικής συνομιλίας στο Instagram από τη Θεοδώρα Τζάκρη, αντιπρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Η συνομιλία εμφανίστηκε σε στόρι στον προσωπικό λογαριασμό της Τζάκρη, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση λίγο αργότερα, υποστηρίζοντας πως ο διάλογος δεν αντανακλά την πραγματικότητα, καθώς η σχέση που διατηρεί με τον Στέφανο Κασσελάκη είναι πολύ καλή.

Με αφορμή το περιστατικό, ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας και η βουλευτής Πέλλας και στέλεχος του κόμματος βρέθηκαν στο «στόχαστρο» του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σχολίασε ειρωνικά ότι «αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν ξανά», σε αποψινή (18/10) δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Η Θεοδώρα Τζάκρη, αντιπρόεδρος του κόμματος Κασσελάκη, βουλευτής 18 χρόνια τουλάχιστον και πρώην υφυπουργός στις κυβερνήσεις Παπανδρέου και Τσίπρα, “κατόρθωσε” να ανεβάσει, εκ λάθους προφανώς, μία ιδιωτική της συνομιλία, με τον πρόεδρο του κόμματός της στο Instagram…

Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν ξανά… Επί της ουσίας έχει δίκιο ο Στέφανος: Η κυρία αυτή μόνον διχάζει εδώ και πολλά χρόνια», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Η @Theodora_Tzakri αντιπρόεδρος του κόμματος @skasselakis βουλευτής 18 χρόνια τουλάχιστον και πρώην υφυπουργός στις Κυβερνήσεις @GPapandreou και @atsipras «κατόρθωσε» να ανεβάσει, εκ λάθους προφανώς, μία ιδιωτική της συνομιλία, με τον Πρόεδρο του Κόμματος της στο… pic.twitter.com/ZE6yD5Gs42 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 18, 2025

Πηγή: newsit.gr