Το «ελεύθερο» του Μητσοτάκη στους ακραίους για τη Γάζα και το «άκυρο» του Σαμαρά στον Χατζηδάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως στις χθεσινές του τοποθετήσεις επιβεβαίωσε πως θέλει να «αφήσει όλα τα (ακραία) λουλούδια να ανθίσουν» στην περίπτωση της Γάζας.

Είπε πως «η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ πρέπει να προστατευθεί» (λες και κινδυνεύει από κάτι), ενώ ψέλλισε απλά πως τίποτα «δεν δικαιολογεί τον θάνατο και τον εκτοπισμό αμάχων».

Ούτε, βέβαια, καταδίκασε τις ανεκδιήγητες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και του Θάνου Πλεύρη, που κατηγορούσαν για μέρες την αντιπολίτευση πως είναι «με τη Χαμάς».

Βλέπετε, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν «διαρροές» προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, οπότε η αποδοκιμασία της ακροδεξιάς ρητορικής κορυφαίων υπουργών του δεν είναι μέσα στις επιλογές του πρωθυπουργού.

